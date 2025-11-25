search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 15:08
25.11.2025 13:26

Το live casino του Pamestoixima.gr γιόρτασε τα 5α γενέθλιά του κληρώνοντας ένα αυτοκίνητο – Η μεγάλη νικήτρια παρέλαβε τα κλειδιά μέσα από ένα πρωτότυπο κυνήγι θησαυρού (video)

25.11.2025 13:26
pamestoixima_adv

Με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τα 5 χρόνια του live casino του Pamestoixima.gr, με τη μεγάλη νικήτρια να παραλαμβάνει τα κλειδιά του νέου της αυτοκινήτου μέσα από ένα… κυνήγι θησαυρού.

Η νικήτρια Α. Δημητρίου με το αυτοκίνητο που κέρδισε στον διαγωνισμό για τα 5 χρόνια του live casino του Pamestoixima.gr

Η Α. Δημητρίου ενημερώθηκε ότι κέρδισε το μεγάλο έπαθλο του επετειακού διαγωνισμού και βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ για να το παραλάβει.

Εκεί την περίμενε μια έκπληξη αφού κλήθηκε να «διαβάσει» πίσω από κάποια στοιχεία και να…λύσει τον γρίφο που θα την οδηγούσε στο έπαθλο. Η απάντηση στον γρίφο ήταν τελικά κρυμμένη στο γκαράζ, όπου βρισκόταν το ολοκαίνουριο αυτοκίνητο. Εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ την υποδέχθηκαν θερμά με χειροκροτήματα και της ευχήθηκαν να είναι πάντα τυχερή.

Ο Online Non Exclusive Products Director του ΟΠΑΠ, Γιώργος Ανέστης (αριστερά) και ο Chief Online Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Πανόπουλος (δεξιά) με τη νικήτρια

Δείτε το βίντεο:

Οι γιορτές και τα δώρα* συνεχίζονται όλον τον χρόνο στο live casino του Pamestoixima.gr. Το εορταστικό ημερολόγιο προσφορών περιμένει τους επισκέπτες του live casino με πολλές εκπλήξεις* και έπαθλα*. 

Η ομάδα του ΟΠΑΠ με τη νικήτρια του διαγωνισμού για τα 5 χρόνια του live casino του Pamestoixima.gr

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

