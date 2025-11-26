Alpha Bank: Χρυσός Χορηγός ΕΟΕ, ενισχύοντας αθλητές, υποδομές και Ολυμπιακές πρωτοβουλίες έως 2028

Η Alpha Bank ενισχύει ακόμη περισσότερο τη μακρόχρονη σχέση της με τον ελληνικό αθλητισμό, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Χρυσού Χορηγού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για ολόκληρη την Ολυμπιακή Τετραετία έως τους Αγώνες του Los Angeles το 2028. Η νέα στρατηγική συνεργασία, που επισημοποιήθηκε σε συνάντηση του CEO της Τράπεζας Βασίλη Ψάλτη με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο, ανανεώνει έναν δεσμό που έχει βαθιές ιστορικές ρίζες και ξεκίνησε ήδη από την περίοδο προετοιμασίας της Αθήνας 2004.

Με τη συμφωνία αυτή η Alpha Bank δεσμεύεται να στηρίξει ουσιαστικά το έργο της ΕΟΕ, συμβάλλοντας στην προετοιμασία των αθλητών και των αποστολών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις της επόμενης τετραετίας. Παράλληλα, προχωρά σε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνει αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, προώθηση του πολιτισμού και της παιδείας, εκπαιδευτικά προγράμματα για τις Ολυμπιακές Αξίες, εθελοντικές πρωτοβουλίες και ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Η Τράπεζα υπενθύμισε ότι η σχέση της με το Ολυμπιακό Κίνημα είναι διαχρονική. Ως «Τράπεζα των Ολυμπιακών Αγώνων», είχε διαδραματίσει καίριο ρόλο στο μεγάλο εγχείρημα της Αθήνας 2004, υλοποιώντας δράσεις που ανέδειξαν τον ελληνικό πολιτισμό, υποστήριξαν τους αθλητές και ενίσχυσαν τον θεσμό του εθελοντισμού. Σήμερα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, επιστρέφει σε έναν εμβληματικό χορηγικό ρόλο που αποτελεί μέρος της ταυτότητάς της.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, χαρακτήρισε τον Ολυμπισμό «πηγή έμπνευσης» και τόνισε ότι οι αξίες της αριστείας, της συνέπειας και της ομαδικής προσπάθειας αντανακλούν τον τρόπο που λειτουργεί η Τράπεζα. Υπογράμμισε επίσης ότι η υποστήριξη των αθλητών αποτελεί «υπόσχεση» και όχι απλώς χορηγία, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων που αποτελούν πολύτιμη δημόσια περιουσία.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος ευχαρίστησε την Τράπεζα για τη στρατηγική συνεργασία και σημείωσε ότι η Alpha Bank, ως ιστορικά συνδεδεμένη με τον Ολυμπισμό, θα παίξει κρίσιμο ρόλο στη διαδρομή των Ελλήνων αθλητών μέχρι το Los Angeles. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε μία Εγκατάσταση», το οποίο συμβάλλει στη συντήρηση και ανάδειξη αθλητικών υποδομών μέσω συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Alpha Bank θα προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης:

Ενίσχυση και προετοιμασία αθλητών, έμπειρων και ανερχόμενων.

Αναβάθμιση Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, για σύγχρονους και ασφαλείς χώρους προπόνησης.

Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, αξιοποιώντας τις συλλογές της Τράπεζας και προωθώντας τις Ολυμπιακές Αξίες στη νέα γενιά.

Εθελοντικές πρωτοβουλίες, προς όφελος της κοινωνίας και του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης μέλη της ΕΟΕ και στελέχη της Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας στη πράξη μια συνεργασία που φιλοδοξεί να αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στον ελληνικό αθλητισμό τα επόμενα χρόνια.

