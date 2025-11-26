search
26.11.2025
26.11.2025 19:32

Απαράλλαχτη η πρώτη τετράδα προγραμμάτων της Τρίτης (25/11) με αυτή της Δευτέρας

26.11.2025 19:32
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Όπως ακριβώς είχαν διακριθεί οι σειρές «Μια νύχτα μόνο», «Να μ’ αγαπάς», «Άγιος έρωτας» και «Ράδιο αρβύλα» στην εκκίνηση της εβδομάδας στη βραχεία λίστα της Nielsen με τα δημοφιλέστερα προγράμματα, με την ίδια σειρά εμφανίστηκαν και στο χθεσινό Top 10.

Αυτό αποτελεί ένδειξη αποκρυστάλλωσης προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού τουλάχιστον στις πρώτες δύο ημέρες της εβδομάδας.

Στα αξιοπρόσεκτα του χθεσινού τηλεβαρόμετρου η θεαματική άνοδος της σειράς «Porto Leone- Στη συνοικία με τα κόκκινα φανάρια», με ανάλογη μεταβολή στην τηλεθέαση της, και η δραματική αποκλιμάκωση στην τηλεθέαση του «Grand Hotel», το οποίο αφενός παραμένει στα δημοφιλέστερα προγράμματα όμως βρέθηκε στην «ουρά» του τηλεβαρόμετρου της ημέρας.

