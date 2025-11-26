Τραβά την… ανηφόρα η τηλεθέαση του Alpha – Πρώτος και την Τρίτη (25/11)

Με +0,8% στην δυναμική του ο Alpha, σε σχέση με την Δευτέρα, διατηρήθηκε στην πρώτη θέση των τηλεπροτιμήσεων, ξεφεύγοντας κι άλλο από τον ανταγωνισμό.

Θετικό πρόσημο είχε στην μεταβολή του το μερίδιο του Mega, όμως η διαφορά από τον πρωτοπόρο Alpha διευρύνθηκε στο 1, 3 από 0,9 την ακριβώς προηγούμενη ημέρα.

Απώλειες είχε ο ΑΝΤ1, παραμένοντας τρίτος και στην περιοχή με τα διψήφια μερίδια τηλεθέασης, επίσης περιορίστηκαν οι διαστάσεις μεριδίου του ΣΚΑΪ, το Star τον προσπέρασε προσθέτοντας 0,3 μονάδες στο μερίδιο που είχε την Τρίτη.

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της Nielsen για την ΕΡΤ1 και το ΕΡΤNews εμφάνισε την καλύτερη επίδοση – 2,6% – από τότε που άρχισαν να δημοσιοποιούνται (11/11) στοιχεία τηλεθέασης για το ειδησεογραφικό κρατικό κανάλι.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤNEWS: Θα καλύψει την ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα της Ρώμης Λέοντος ΙΔ’

ΑΝΤ1: Ντεμπούτο για τη σεζόν κάνει το «VINYΛΙΟ» σήμερα (26/11)

Φωτεινή Πιπιλή για τους «haters» στα social media – «Απαντώ, τους στέλνω αδιάβαστους και μετά τους μπλοκάρω» (Video)