ΑΝΤ1: Ντεμπούτο για τη σεζόν κάνει το «VINYΛΙΟ» σήμερα (26/11)

Η συναισθηματική εκπομπή «VINYΛΙΟ» που μιλά με τη «γλώσσα» της μουσικής και της νοσταλγίας κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 20.00.

Σε απευθείας σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη ο Αντώνης Κανάκης, Γιάννη Σερβετάς, Χρήστος Κιούσης και Βερονίκη Περγαντή «ξεσκονίζουν» τη δισκοθήκη τους και περιμένουν τους τηλεθεατές σε ένα διαφορετικό πάρτι γεμάτο τραγούδια, χορό, «χειροποίητα» βίντεο και… σπιτικές παρέες. Και βέβαια, μεταξύ fade in και fade out, θα μοιραστούν λόγια και ιστορίες για άλλες εποχές, πρόσωπα, γεγονότα, ρεύματα και τάσεις, που έγιναν κομμάτι της pop κουλτούρα μας.

Oι τέσσερις του «VINYΛΙΟΥ», στην αποψινή-πρώτη- εκπομπή αναφέρουν πως «πρώτοι «καλεσμένοι» θα είναι οι πραγματικοί influencers από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τεράστια εκτοπίσματα, οι τεράστιες προσωπικότητες, καλλιτέχνες, αθλητές έως και πολιτικοί». Αυτοί ξέρουν…

