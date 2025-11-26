search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 16:18
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 13:59

ΑΝΤ1: Ντεμπούτο για τη σεζόν κάνει το «VINYΛΙΟ» σήμερα (26/11)

26.11.2025 13:59
vinylio_antenna

Η συναισθηματική εκπομπή «VINYΛΙΟ» που μιλά με τη «γλώσσα» της μουσικής και της νοσταλγίας κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 20.00.

Σε απευθείας σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη ο Αντώνης Κανάκης, Γιάννη Σερβετάς, Χρήστος Κιούσης και Βερονίκη Περγαντή «ξεσκονίζουν» τη δισκοθήκη τους και περιμένουν τους τηλεθεατές σε ένα διαφορετικό πάρτι γεμάτο τραγούδια, χορό, «χειροποίητα» βίντεο και… σπιτικές παρέες. Και βέβαια, μεταξύ fade in και fade out, θα μοιραστούν λόγια και ιστορίες για άλλες εποχές, πρόσωπα, γεγονότα, ρεύματα και τάσεις, που έγιναν κομμάτι της pop κουλτούρα μας.

Oι τέσσερις του «VINYΛΙΟΥ», στην αποψινή-πρώτη- εκπομπή αναφέρουν πως «πρώτοι «καλεσμένοι» θα είναι οι πραγματικοί influencers από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τεράστια εκτοπίσματα, οι τεράστιες προσωπικότητες, καλλιτέχνες, αθλητές έως και πολιτικοί». Αυτοί ξέρουν…

Διαβάστε επίσης:

Prime Video: Νέα σειρά από τα best seller της Πατρίσια Κόρνγουελ – Πολυβραβευμένη ηθοποιός θα πρωταγωνιστεί στη «Scarpetta» (photos)

Disney+: Ανεβάζει το «The Beatles – Anthology» σε νέα επεξεργασία, με νέο υλικό στα 30 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία

Γιάμαλη για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών – «Θέλουμε να πάψει ο φόβος να είναι κανονικότητα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ASKISI
ΥΓΕΙΑ

Η σωστή διατροφή και η άσκηση σύμμαχοι στη θεραπεία της παχυσαρκίας με φάρμακα GLP-1

panagiotis_paraskeuaidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κριτική από Παρασκευαΐδη: Το ΠΑΣΟΚ πληρώνει την αδράνειά του

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνεται η κακοκαιρία το βράδυ: Οι πέντε περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

xeirovomvida_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η τραγωδία στη Ρόδο – Γιος λιμενικού, από την Κρήτη ο 19χρονος στρατιώτης που έχασε τη ζωή του

hong-kong-fotia_2611_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη φωτιά σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών (live/videos/photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 16:14
ASKISI
ΥΓΕΙΑ

Η σωστή διατροφή και η άσκηση σύμμαχοι στη θεραπεία της παχυσαρκίας με φάρμακα GLP-1

panagiotis_paraskeuaidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κριτική από Παρασκευαΐδη: Το ΠΑΣΟΚ πληρώνει την αδράνειά του

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνεται η κακοκαιρία το βράδυ: Οι πέντε περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

1 / 3