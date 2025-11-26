search
Disney+: Ανεβάζει το «The Beatles – Anthology» σε νέα επεξεργασία, με νέο υλικό στα 30 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία

BEATLESANTHOLOGY

Το «The Beatles – Anthology» είναι ένα πολυμεσικό έργο που αποτελείται από ένα ντοκιμαντέρ σε συνέχειες, μια τετράτομη σειρά διπλών άλμπουμ και ένα βιβλίο που περιγράφει την ιστορία των Beatles.

Στα 30 χρόνια από την κυκλοφορία της «Ανθολογίας» των Σκαθαριών οι Wingnut Films  Park Road Post και η Apple Corps συνεργάστηκαν, αποκατέστησαν, έκαναν remastering και ανανέωσαν το ντοκιμαντέρ του συγκεντρωτικού έργου, το οποίο αποτελεί μια αναδρομή στην ιστορία του κορυφαίου και πιο επιδραστικού βρετανικού ροκ εν ρολ συγκροτήματος.

Τα οκτώ πρωτότυπα επεισόδια της σειράς αφηγούνται το θρυλικό ταξίδι που ξεκίνησε στο Λίβερπουλ και το Αμβούργο και σύντομα γοήτευσε τον κόσμο. Ζωντανεύουν τις διαχρονικές ιστορίες — της Beatlemania, της πρωτοποριακής άφιξης του συγκροτήματος στις ΗΠΑ, του ρόλου τους στην πρώτη γραμμή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του 1960, της πνευματικής τους εξερεύνησης στην Ινδία και της τελικής τους διάλυσης. Και μέσα από όλα αυτά, το σταθερό νήμα: η μουσική, πάντα η μουσική.

Σήμερα, ένα νέο επεισόδιο προστίθεται στην σειρά των οκτώ ντοκιμαντέρ. Το ένατο επεισόδιο περιλαμβάνει αδημοσίευτο- πρωτότυπο- υλικό με τους Λένον Μακάρτνεϊ, Χάρισον, Ρίνγκο Σταρ, από τα παρασκήνια αλλά και με τον Πολ τον Τζόρτζ, τον Ρινγκο να συναντιούνται μεταξύ 1994 και 1995 για να εργαστούν στο «Anthology» και να αναπολούν την κοινή ζωή τους ως Beatles.

Τα πρώτα τρία επεισόδια του ντοκιμαντέρ «The Anthology» ανεβαίνουν σήμερα στην υπηρεσία streaming της Disney και με την ίδια τακτική θα κυκλοφορούν τρία επεισόδια κάθε ημέρα μέχρι και την Παρασκευή.

