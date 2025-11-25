Στο «ρετιρέ» της τηλεθέασης η σειρά «Μια νύχτα μόνο» τη Δευτέρα (24/11)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πώς ήταν η κατάταξη στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο την προηγούμενη Δευτέρα; Ε, παρεμφερής ήταν και χθες.
Όμως τρίτη δημοφιλέστερη επιλογή των τηλεθεατών ήταν η σατιρική «Ράδιο αρβύλα» με τέταρτη τη σειρά «Άγιος έρωτας», η απόδοση του οποίου δεν έχει ελαττωθεί. Απλώς έχει αυξηθεί η ένταση του ανταγωνισμού.
Το χθεσινό Top 10 της Nielsen ήταν η αποθέωση της μυθοπλασίας καθώς έξι στις δέκα θέσεις καταλήφθηκαν από επεισόδια ελληνικών σειρών.
