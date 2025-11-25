ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ: Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να κρατούν «ανοιχτό» τον σταθμό – Μιλούν για «τελευταία ευκαιρία» του ΣΥΡΙΖΑ

Η «εικόνα» στον κομματικό σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105.5, παραμένει αμετάβλητη με τους εργαζόμενους -δημοσιογράφους, παραγωγούς, τεχνικούς, διοικητικούς υπαλλήλους- απλήρωτους.

Παραμένουν ανεξόφλητοι οι μήνες Απρίλιος, Μάρτιος, ο μισός Αύγουστος. ο Σεπτέμβριος και ο «κουτσουρεμένος», λόγω απεργιών, Νοέμβριος. Παρόλ’ αυτά σε σημερινή ενημέρωση για όσο εξετάστηκαν στην χθεσινή συνέλευση τους μιλούν για «μια (τελευταία) ευκαιρία», υπογραμμίζοντας ότι «ας μην κάνει το λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να ερμηνεύσει αυτήν μας την κίνηση ως στωικότητα», αλλά να αποδείξει ότι «νοιάζεται για το “Κόκκινο” – εμπράκτως, όχι μόνο στα ωραία λόγια των διακηρύξεων».

Οι εργαζόμενοι στον ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ βάζουν στην άκρη τα σχέδια για περεταίρω κινητοποιήσεις, τονίζουν ότι «θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο -των ένδικων μέσων συμπεριλαμβανόμενων- να διεκδικούμε τα θεμελιώδη δικαιώματά μας» και περίπου με τη στάση τους είναι σαν να λένε πως αν συμβεί «κάτι» στον ραδιοσταθμό το «κρίμα» θα βαρύνει το κόμμα. Αρκεί να υπάρχει…

Θρυλείται ότι θα κατευθυνθεί στον σταθμό ποσό που θα καλύπτει τον («κουτσουρμένο») Νοέμβριο, τον μήνα που έρχεται και το «δώρο» Χριστουγέννων, αφήνοντας ανοιχτό ενδεχόμενο τακτοποίησης των υπόλοιπων οφειλόμενων δεδουλευμένων από του… χρόνου.

Σε συνθήκη «δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει» οι άνθρωποι ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, με την κάλυψη των ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ και ΕΤΕΡΜΘ συνεχίζουν κανονικά να βγάζουν πρόγραμμα. Και αφήνουν το ακόλουθο κείμενο με τέσσερα σημεία:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια (τελευταία) ευκαιρία…

Πρώτον: Ο Νοέμβριος οδεύει προς το τέλος του αλλά, παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει λάβει (προ πολλού) τη δόση – ύψους 1,7 εκατ. ευρώ – της κρατικής επιχορήγησης, ως τώρα μας καταβλήθηκαν μόνο τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου. Παραμένουν ανεξόφλητοι οι μήνες Απρίλιος, Μάρτιος, ο μισός Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος. Το ελάχιστο που οφείλει να πράξει άμεσα το κόμμα – ιδιοκτήτης του σταθμού είναι να καταβάλλει μαζί με τα δεδουλευμένα του Νοεμβρίου (τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό «κουτσουρεμένα», λόγω των απεργιών μας) και εκείνα του μισού Αυγούστου. Ειδάλλως θα γίνουν ακόμη ζωηρότερες οι αμφιβολίες για το κατά πόσο πραγματικά ενδιαφέρει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ η προοπτική του “Κόκκινου”, που έχει παραμένει ζωντανό, στις επάλξεις της ενημέρωσης, χάρη στη θέληση και το πείσμα των (απλήρωτων) εργαζόμενών του.

Δεύτερον: Διαπιστώνουμε ότι ο πρόσφατος κύκλος των εξωστρεφών δράσεών μας (απεργιακές εκπομπές, συλλογή υπογραφών, Συνέντευξη Τύπου από κοινού με τους – επίσης απλήρωτους- συναδέλφους της “Αυγής” κ.α) αφενός συνέβαλε καταλυτικά στην ανάδειξη της πραγματικότητας και αφετέρου ευαισθητοποίησε – και κινητοποίησε – πολλούς ακροατές και προοδευτικούς ανθρώπους, οι οποίοι ασφαλώς αντιλαμβάνονται κάτι σημαντικότατο: Πως η μάχη που δίνουμε για την εργασιακή και επαγγελματική μας αξιοπρέπεια είναι και μάχη για την επιβίωση του σταθμού. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση.

Τρίτον: Επαναλαμβάνουμε ότι θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο – των ένδικων μέσων συμπεριλαμβανόμενων – να διεκδικούμε τα θεμελιώδη δικαιώματά μας (με, πρώτο, φυσικά το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αμείβεται για τη δουλειά του). Παράλληλα, καθώς ολοκληρώθηκε ο συγκεκριμένος κύκλος δράσεων και κινητοποιήσεων, αποφασίζουμε να επανέλθουμε από την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου στην κανονική ροή προγράμματος και εκπομπών.

Ας μην κάνει το λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να ερμηνεύσει αυτήν μας την κίνηση ως στωικότητα. Ας την κρίνει όπως είναι στην πραγματικότητα: Του δίνουμε μία ακόμη ευκαιρία να αποδείξει ότι νοιάζεται για το “Κόκκινο” – εμπράκτως, όχι μόνο στα ωραία λόγια των διακηρύξεων. Αν δεν αδράξει αυτήν την ευκαιρία, πολύ δύσκολα θα υπάρξει άλλη. Διότι, αν δεν γίνουν τα στοιχειώδη ως προς τα δεδουλευμένα μας τώρα, τώρα που τίθεται επί τάπητος το σχέδιο βιωσιμότητας των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ (αυτό το οποίο η ίδια η κομματική ηγεσία έχει υιοθετήσει), τότε θα εξαχθούν πολύ βαριά συμπεράσματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα χρεωθεί όχι απλώς αδιαφορία, αλλά έμπρακτη ναρκοθέτηση των ΜΜΕ του. Θα λέγαμε και πολιτική αυτοχειρία, αλλά αυτό ας το κρίνει η ίδια η ηγεσία του.

Τέταρτον: Εκτός από δεδουλευμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ χρωστά και κάποιες απαντήσεις. Και δεν τις οφείλει μόνο σε εμάς, αλλά σε όλο το πολυπληθές φάσμα των ακροατών και των προοδευτικών ανθρώπων που νοιάζονται για το “Κόκκινο”.

Γιατί άραγε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εξαιρεί τους συντελεστές των δικών του ΜΜΕ από το κανόνα που τον θέλει συνεπέστατο στις υποχρεώσεις απέναντι σε όλους (τους υπόλοιπους) εργαζόμενους, των οποίων είναι εργοδότης; Πώς και γιατί αυξήθηκαν οι απλήρωτοι μήνες στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μειώνονταν διαρκώς οι μισθοδοτούμενοι εργαζόμενοι; Πώς είναι δυνατόν να επικαλείται ανυπέρβλητες οικονομικές δυσκολίες ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λαμβάνει κρατική επιχορήγηση που αντιστοιχεί στην προκύψασα από τις εκλογές του 2023 κοινοβουλευτική δύναμη, όταν ξέρουν οι πάντες πως το κόμμα συντηρούσε τα ΜΜΕ του και ήταν συνεπέστατο στις εργοδοτικές – μισθοδοτικές υποχρεώσεις του κατά τις εποχές του 5% και του 4,5%;

Απαντήσεις δεν δόθηκαν ποτέ σε αυτά. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, σίγουρα η σιωπή δεν είναι “χρυσός”…».

