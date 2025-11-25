search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 16:02
25.11.2025 14:13

Diego Maradona: Στα σκαριά η δημιουργία σειράς animation για τη ζωή του θρύλου του ποδοσφαίρου (photos)

25.11.2025 14:13
maradona_3
credit: AP

Η ινδική Reliance Animation εξασφάλισε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των χαρακτήρων για την ανάπτυξη σειράς κινουμένων σχεδίων βασισμένης στη ζωή του θρύλου του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα.

Το κινηματογραφικό στούντιο με έδρα τη Βομβάη, τμήμα της Reliance Entertainment, θα δημιουργήσει μια σειρά με σενάριο για πλατφόρμες streaming και τηλεόρασης που θα καταγράφει το ταξίδι του Μαραντόνα από τα πρώτα του χρόνια μέχρι την άνοδο στην κορυφή.

Το έργο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με λεπτομέρειες για τη δημιουργική ομάδα, τους συνεργάτες διανομής και το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας να ανακοινώνονται σύντομα.

Η συνεργασία επιτεύχθηκε, σύμφωνα με το Variety σε συνεργασία με τη SATTVICA SA, εταιρεία με έδρα την Αργεντινή, η οποία κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Μαραντόνα και τη διαμεσολάβηση της Bridge Marketing Group Inc.

Η σειρά θα εξερευνά βασικές στιγμές στην καριέρα του Μαραντόνα, τους προσωπικούς του αγώνες και την πολιτιστική του επιρροή τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την εξαιρετική ιστορία του Ντιέγκο Μαραντόνα σε μια νέα γενιά μέσω κινουμένων σχεδίων» δήλωσε ο Shibasish Sarkar, διευθύνων Σύμβουλος της Reliance Entertainment. «Το ταξίδι του, γεμάτο ανθεκτικότητα, πάθος και επιτεύγματα, ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και πιστεύουμε ότι θα εμπνεύσει κοινό παγκοσμίως» συμπλήρωσε.

keravnoi kataigia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: «Red Code» από την Πολιτική Προστασία στα δυτικά – Πού θα εμφανιστούν έντονα φαινόμενα – Αναλυτικοί χάρτες

Logo eydap original_page-0001
ADVERTORIAL

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στον Δήμο Μεγαρέων

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για κλοπές με λεία σχεδόν 300.000 ευρώ

katrinis_2511_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχάλης Κατρίνης: Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ υπονομεύει τη συνοχή και την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων

androulakis-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το μήνυμα για την έμφυλη βία, «να αναγνωριστεί ο όρος “γυναικοκτονία”»

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

