Ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (24/11)

Ξαναμαζεύτηκαν οι περισσότεροι στον Alpha τη Δευτέρα, όπως συνέβαινε τον προηγούμενο καιρό μέχρι την αρχή της περασμένης εβδομάδας, όταν είχε «πρωταγωνιστήσει» το Mega στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.
Η τριάδα Alpha, Mega, ANT1 αποτέλεσαν τις επιλογές στις οποίες κινήθηκε η μεγαλύτερη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού.
Η γενικότερη κατάταξη δεν είχε μεταβολές, ωστόσο ένα ποσοστό γύρω στο 4,5% επέστρεψε στα καθιερωμένα κανάλια, από τα «Others» της Nielsen σε σχέση με το σαββατοκύριακο.
