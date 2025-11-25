search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 19:24
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 18:16

Ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (24/11)

25.11.2025 18:16
tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
credit: pixabay

Ξαναμαζεύτηκαν οι περισσότεροι στον Alpha τη Δευτέρα, όπως συνέβαινε τον προηγούμενο καιρό μέχρι την αρχή της περασμένης εβδομάδας, όταν είχε «πρωταγωνιστήσει» το Mega στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Η τριάδα Alpha, Mega, ANT1 αποτέλεσαν τις επιλογές στις οποίες κινήθηκε η μεγαλύτερη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού.

Η γενικότερη κατάταξη δεν είχε μεταβολές, ωστόσο ένα ποσοστό γύρω στο 4,5% επέστρεψε στα καθιερωμένα κανάλια, από τα «Others» της Nielsen σε σχέση με το σαββατοκύριακο.

Διαβάστε επίσης:

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ: Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να κρατούν «ανοιχτό» τον σταθμό – Μιλούν για «τελευταία ευκαιρία» του ΣΥΡΙΖΑ

Mega: Έρχεται η τέταρτη σεζόν του «Maestro», με παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix

Diego Maradona: Στα σκαριά η δημιουργία σειράς animation για τη ζωή του θρύλου του ποδοσφαίρου (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
brain
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ο εγκέφαλος έχει πέντε «εποχές», λένε οι επιστήμονες – με την «λειτουργία ενηλίκων» να μην ξεκινά πριν από τα 30

gaza 1
ΚΟΣΜΟΣ

«Δες, όλα είναι μούσκεμα»: Οι πρώτες βροχές στη Γάζα κατέστρεψαν τις σκηνές των Παλαιστινίων (Photos)

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES-1
ΚΟΣΜΟΣ

Καλούνται σε ανάκριση από το FBI Δημοκρατικοί που ζήτησαν από τις ένοπλες δυνάμεις να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές»

zoi diamantis 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ζωή, η Λένα, ο Διαμαντής και οι «καθαροί άνθρωποι» της Πλεύσης Ελευθερίας

daskala loutraki 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Κατά των εμβολίων και των νέων ταυτοτήτων η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο για θωπεία – «Θεωρεί ότι έχουν το 666», λέει ο πατέρας της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 19:23
brain
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ο εγκέφαλος έχει πέντε «εποχές», λένε οι επιστήμονες – με την «λειτουργία ενηλίκων» να μην ξεκινά πριν από τα 30

gaza 1
ΚΟΣΜΟΣ

«Δες, όλα είναι μούσκεμα»: Οι πρώτες βροχές στη Γάζα κατέστρεψαν τις σκηνές των Παλαιστινίων (Photos)

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES-1
ΚΟΣΜΟΣ

Καλούνται σε ανάκριση από το FBI Δημοκρατικοί που ζήτησαν από τις ένοπλες δυνάμεις να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές»

1 / 3