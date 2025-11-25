Ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (24/11)

Ξαναμαζεύτηκαν οι περισσότεροι στον Alpha τη Δευτέρα, όπως συνέβαινε τον προηγούμενο καιρό μέχρι την αρχή της περασμένης εβδομάδας, όταν είχε «πρωταγωνιστήσει» το Mega στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Η τριάδα Alpha, Mega, ANT1 αποτέλεσαν τις επιλογές στις οποίες κινήθηκε η μεγαλύτερη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού.

Η γενικότερη κατάταξη δεν είχε μεταβολές, ωστόσο ένα ποσοστό γύρω στο 4,5% επέστρεψε στα καθιερωμένα κανάλια, από τα «Others» της Nielsen σε σχέση με το σαββατοκύριακο.

