Σειρά στο Netflix γίνεται η ζωή της Αγγελικής Νικολούλη;

Απανταχού Νικολουλικοί fans ενωθείτε και συντονιστείτε στο… Netflix. Kαι αυτό διότι η ζωή της πιθανό να γίνει σειρά στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Όπως αποκαλύπτει το «Εδώ TV» του Open, ισπανική εταιρεία παραγωγής ταξίδεψε πρόσφατα στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει την πρώτη φάση έρευνας και συγκέντρωσης πληροφοριών.

Στόχος είναι η δημιουργία μίας σειράς που θα επικεντρώνεται στη ζωή και το πολυσχιδές έργο της δημοσιογράφου. Το εγχείρημα φιλοδοξεί να παρουσιάσει την πορεία της από τα πρώτα επαγγελματικά βήματα ως νεαρή ρεπόρτερ, μέχρι την καθιέρωσή της ως μιας από τις σημαντικότερες μορφές της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς παραγωγούς, η ιστορία της Αγγελικής Νικολούλη έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει σειρά: συνδυάζει μυστήριο, αφοσίωση, κοινωνικό αντίκτυπο και τηλεοπτική επιτυχία, στοιχεία που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για μια σειρά με διεθνή δυναμική και έντονο δραματικό περιεχόμενο.

Διαβάστε επίσης:

Στο «ρετιρέ» της τηλεθέασης η σειρά «Μια νύχτα μόνο» τη Δευτέρα (24/11)

Ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (24/11)

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ: Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να κρατούν «ανοιχτό» τον σταθμό – Μιλούν για «τελευταία ευκαιρία» του ΣΥΡΙΖΑ