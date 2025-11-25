search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 23:02
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 21:38

Σειρά στο Netflix γίνεται η ζωή της Αγγελικής Νικολούλη;

25.11.2025 21:38
aggeliki-nikolouli

Απανταχού Νικολουλικοί fans ενωθείτε και συντονιστείτε στο… Netflix. Kαι αυτό διότι η ζωή της πιθανό να γίνει σειρά στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Όπως αποκαλύπτει το «Εδώ TV» του Open, ισπανική εταιρεία παραγωγής ταξίδεψε πρόσφατα στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει την πρώτη φάση έρευνας και συγκέντρωσης πληροφοριών.

Στόχος είναι η δημιουργία μίας σειράς που θα επικεντρώνεται στη ζωή και το πολυσχιδές έργο της δημοσιογράφου. Το εγχείρημα φιλοδοξεί να παρουσιάσει την πορεία της από τα πρώτα επαγγελματικά βήματα ως νεαρή ρεπόρτερ, μέχρι την καθιέρωσή της ως μιας από τις σημαντικότερες μορφές της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς παραγωγούς, η ιστορία της Αγγελικής Νικολούλη έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει σειρά: συνδυάζει μυστήριο, αφοσίωση, κοινωνικό αντίκτυπο και τηλεοπτική επιτυχία, στοιχεία που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για μια σειρά με διεθνή δυναμική και έντονο δραματικό περιεχόμενο.

Διαβάστε επίσης:

Στο «ρετιρέ» της τηλεθέασης η σειρά «Μια νύχτα μόνο» τη Δευτέρα (24/11)

Ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (24/11)

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ: Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να κρατούν «ανοιχτό» τον σταθμό – Μιλούν για «τελευταία ευκαιρία» του ΣΥΡΙΖΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kash patel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εξετάζει την αποπομπή του Κας Πατέλ από το FBI, σύμφωνα με δημοσίευμα – Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο – Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη ΒΙΠΕ Πάτρας: Στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα ένας εργαζόμενος

sokratis – famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η κυβέρνηση θέλει δημάρχους να συσσωρεύονται έξω από τα υπουργικά γραφεία και να παρακαλάνε για κάτι παραπάνω

zelensky_sad_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Δεν δεσμευόμαστε να μην ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Κιέβου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 23:01
kash patel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εξετάζει την αποπομπή του Κας Πατέλ από το FBI, σύμφωνα με δημοσίευμα – Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο – Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη ΒΙΠΕ Πάτρας: Στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα ένας εργαζόμενος

1 / 3