Γιάμαλη για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών – «Θέλουμε να πάψει ο φόβος να είναι κανονικότητα» (Video)

Μια από τις πιο αιχμηρές παρεμβάσεις της στο Instagram έκανε η Αναστασία Γιάμαλη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, καταγγέλλοντας την κοινωνική «κανονικότητα» που νομιμοποιεί τον σεξισμό, την ενοχοποίηση των θυμάτων και τη θεσμική αδράνεια.

Αντιστρέφοντας το αφήγημα του «να προσέχουν οι γυναίκες», η δημοσιογράφος απαιτεί θεσμική προστασία και ουσιαστικές αλλαγές.

«Σήμερα θα ακούσετε πολλές φορές, σε λούπα οριακά, ότι παγκοσμίως σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες από 15 ετών και πάνω έχει υποστεί κάποια στιγμή στη ζωή της ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μιλάμε για 840 εκατομμύρια γυναίκες. Μία στις 12 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί διαδικτυακή παρενόχληση. Σήμερα θα ακούσετε ότι επειδή υπάρχει panic button, γραμμή βοήθειας, 44 συμβουλευτικά κέντρα και 20 ξενώνες, έχει γίνει ό,τι χρειάζεται. Δεν έχει γίνει. Σήμερα όμως, γιατί από αύριο επανερχόμαστε στην κανονικότητα.

Τι είναι η κανονικότητα; Κανονικότητα είναι να θεωρείται η νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας αχρείαστη από τους κυβερνώντες παρά τα συνεχή αιτήματα από φεμινιστικές οργανώσεις και από μερίδα της αντιπολίτευσης. Κανονικότητα είναι οι καταγγέλλουσες βιασμού να ερωτώνται από την έδρα τι εσώρουχο φορούσαν. Να συζητάμε για τα πραγματικά κίνητρα των καταγγελλουσών, λες και ονειρεύονται να στιγματιστούν οι καταγγέλλουσες ως θύματα βιασμών.

Κανονικότητα είναι η λειτουργία ομάδας στην Ιταλία που μετά το σάλο κατέβηκε υπό τον καθόλου ευφάνταστο τίτλο Μία Μόλιε, η γυναίκα μου δηλαδή, με δεκάδες χιλιάδες ανδρών να μοιράζονται και να σχολιάζουν προσωπικές φωτογραφίες γυναικών, κυρίως συντρόφων τους, οι οποίες δημοσιεύτηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Κανονικότητα είναι ακόμα και οι υπουργοί της κυβέρνησης να μπαίνουν στον πειρασμό να συγκρίνουν τις εμφανίσεις τραγουδιστριών στη Eurovision με γνώμονα τη σεμνότητα απέναντι στο ενδυματολογικό ιδίωμα του διαγωνισμού. Κανονικότητα είναι βουλευτής να λέει σε πάνελ σε πολιτική του αντίπαλο ότι ο σύζυγός της είναι ήρωας. Κανονικότητα είναι βουλευτής να λέει σε γυναίκα πολιτικό αρχηγό να κάνει κανένα παιδί. Και αφού τον διέγραψαν και το δέχτηκαν πίσω 7 μήνες αργότερα, παρέμεινε αμετανόητος και είπε ότι η πολιτική αρχηγός πρέπει να του ζητήσει και συγγνώμη γιατί της έκανε ευχή.

Κανονικότητα είναι Ευρωβουλευτές να θέλουν με πρόσχημα το δημογραφικό να ελέγχουν τα σώματα των γυναικών. Κανονικότητα είναι να αναπαράγονται φωτογραφίες γυναικών, διάσημων μη, με σχόλια για το σώμα τους από αυτόκλητους πικρόχολους κριτές. Κανονικότητα είναι τα θύματα κακοποίησης μέσω της εικόνας ή αλλιώς Revenge porn, να παρουσιάζονται σαν να τα ήθελαν.

Και ξέρετε, έχουμε βαρεθεί σε αυτή την κανονικότητα να μας λένε να προσέχουμε. Δεν θέλουμε να προσέχουμε. Ούτε τον προσωπικό μας αστυνομικό θέλουμε. Θέλουμε να μην κανονικοποιείται η έμφυλη βία. Κάτω από καμία συνθήκη.

Θέλουμε κορίτσια και αγόρια να μπορούν να απολαμβάνουν μια ευχάριστη συναισθηματική αλληλεπίδραση, γνωρίζοντας τι σημαίνει όρια, συναίνεση και ασφαλές σεξ. Θέλουμε νέες γυναίκες να μη φοβούνται ότι αν φλερτάρουν ελεύθερα, θα βρεθούν πιο συχνά παραβιασμένες ή ότι θα κινδυνεύσουν. Θέλουμε μια γυναίκα που κακοποιείται να νιώθει ασφαλής, ότι μπορεί να απευθυνθεί στις δομές της πολιτείας και ότι εκεί θα βρει πλήρη στήριξη.

Θέλουμε να πάψει ο φόβος να είναι κανονικότητα. Άντε, και του χρόνου». είπε σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

