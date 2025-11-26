Prime Video: Νέα σειρά από τα best seller της Πατρίσια Κόρνγουελ – Πολυβραβευμένη ηθοποιός θα πρωταγωνιστεί στη «Scarpetta» (photos)

Το Χόλιγουντ πάει streaming. Δεν είναι κάτι νέο. Έτσι κι αλλιώς οι σειρές έχουν χαρακτηριστικά υπερπαραγωγών και παγκόσμια διανομή χάρη στο διαδίκτυο ταυτόχρονα στις ηπείρους.

Όμως το Prime Video (της Amazon) ανακοινώνοντας ότι ετοιμάζεται να «ανεβάσει» σειρά που έχει για «μαγιά» τα ευπώλητα αστυνομικά μυθιστορήματα της Πατρίσια Κόρνουελ, με πάνω από 120 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως, κυρίαρχη φιγούρα στα οποία είναι η ιατροδικαστής δρ. Κέι Σκαρπέτα, έχει συγκεντρώσει Χολιγουντιανούς αστέρες πρώτης γραμμής με παμπολλες διακρίσεις (Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα, ΕΜΜΥ, BAFTA κλπ κλπ), επιβεβαιώνοντας την αναπτυσσόμενη τάση.

Η νέα σειρά δανείζεται το επίθετο της λογοτεχνικής ηρωίδας και τον κάνει τίτλο – «Scarpetta». Πρόκειται για ένα ιατροδικαστικό – εγκληματολογικό θρίλερ με επικεφαλής σεναριογράφο την Λιζ Σαρνόφ των «Barry» και «Lost».

Η δράση στην «Σκαρπέτα» εκτυλίσσεται σε δύο χρόνους. Η ιστορία κινείται στο παρελθόν και το παρόν της ηρωίδας. Με απόσταση μεταξύ τους περίπου τριών δεκαετιών.

Η διπλή αφήγηση παρακολουθεί την Κέι Σκαρπέτα στην αρχή της καριέρας της, ως επικεφαλής ιατροδικαστής στα τέλη της δεκαετίας του ’90, και στην σημερινή επιστροφή στην πόλη που μεγάλωσε, αναλαμβάνοντας τα παλιά της καθήκοντα, ενώ ερευνά μια φρικτή δολοφονία.

Την Σκαρπέτα υποδύεται η βραβευμένη με Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες, ΕΜΜΥ, BAFTA, Νικόλ Κίντμαν και μαζί της σε ισάξιους ρόλους θα εμφανίζονται οι Τζέιμι Λι Κέρτις (επίσης με Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες, BAFTA), Μπόμπι Καναβάλε (ΕΜΜΥ, υποψηφιότητες ΤΟΝΥ) και ο Σάιμον Μπέικερ, αλλά και Αριάνα ΝτεΜπόουζ, Ρόζι Μακγιούεν, Αμάντα Ριγκέτι, Τζέικ Καναβάλε και Χάντερ Πάρις να κάνουν τους κεντρικούς χαρακτήρες όταν ήταν νεώτεροι.

Για να μπείτε στο νόημα της σειράς, σε περίπτωση που σαν ενδιαφέρει ως τηλεοπτικό είδος, η αμείλικτη ιατροδικαστής Κέι Σκαρπέτα, επιδέξια και με παρατηρητικότητα, είναι αποφασισμένη να γίνει η «φωνη» των θυμάτων ενός κατά συρροή δολοφόνου, να τον «ξεσκεπάσει», και να αποδείξει ότι η υπόθεση που την ανέδειξε πριν από 28 χρόνια και της χάρισε φήμη, δεν θα αποτελέσει την καταστροφή της.

Με φόντο τη σύγχρονη εγκληματολογική έρευνα, η σειρά υπερβαίνει τα όρια της σκηνής του εγκλήματος και εξερευνά τις ψυχολογικές πολυπλοκότητες των δραστών και των ερευνητών, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο θρίλερ που εξετάζει το τίμημα της απονομής της δικαιοσύνης.

Καθώς η Σκαρπέτα προσπαθεί να αποδώσει δικαιοσύνη, έχει να διαχειριστεί πολύπλοκες και διαφορετικές διαπροσωπικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της φορτισμένης σχέσης με την αδελφή της, Νόροθι Φαρινέλι (Τζέιμι Λι Κέρτις), μακροχρόνιες επαγγελματικές και προσωπικές μνησικακίες και να αντιμετωπίσει μυστικά που απειλούν να διαλύσουν όλα όσα έχει χτίσει.

Η σειρά αναμένεται να «ανέβει» στην OTT της Amazon στις 11 Μαρτίου 2026.

