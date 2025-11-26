search
26.11.2025 13:47

Φωτεινή Πιπιλή για τους «haters» στα social media – «Απαντώ, τους στέλνω αδιάβαστους και μετά τους μπλοκάρω» (Video)

26.11.2025 13:47
fotini-pipili–new

Για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς δέχεται στα social media μίλησε η Φωτεινή Πιπιλή.

«Στα social media έχω κάτι ωραία υβριστικά μηνύματα, στους οποίους χρήστες όμως κάθομαι και τους απαντάω. Τους σπάω τα νεύρα! Απαντάω με τον καλύτερο τρόπο, τους στέλνω αδιάβαστους, βλέπω ότι το βλέπουν και μετά τους μπλοκάρω. Είναι ένα πράγμα που ο άλλος με ψευδώνυμο σου γράφει ψόφους, θανάτους, αρρώστιες. Βλέπω δηλαδή σε ανθρώπους που τους εύχονται τέτοια, προς το παρόν εμένα για καρκίνο δεν μου έχουν πει αλλά μου έχουν πει να πέσω ξερή» είπε αρχικά.

«Στην τηλεόραση βλέπω μόνο δελτίο ειδήσεων και μάλιστα τα βλέπω όλα στα μεγάλα κανάλια. Αυτό που γενικά λείπει, ίσως για οικονομικούς λόγους τους οποίους σέβομαι είναι η ματιά προς το εξωτερικό και κυρίως προς την ελληνική περιφέρεια» πρόσθεσε στη συνέχεια, σχολιάζοντας τη σημερινή εικόνα της τηλεόρασης.

