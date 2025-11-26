ΕΡΤNEWS: Θα καλύψει την ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα της Ρώμης Λέοντος ΙΔ’

Από αύριο (28/11) μέχρι και την Κυριακή (30/11) το ΕΡΤnews τροποποιεί το πρόγραμμά του και θα ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για όλες τις εξελίξεις από τη σημαντική συνάντηση και το πρόγραμμα των δύο προκαθήμενων της Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Το ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ με ειδικές εκπομπές και απευθείας συνδέσεις, με την ανταποκρίτρια του στην Κωνσταντινούπολη, Ελβίρα Κρίθαρη και τους απεσταλμένους Πιέρρο Τζαννετάκο, Φάνη Παπαθανασίου και Βαλέρια Δολαψάκη, αλλά και αναλύσεις από ειδικούς, φωτίζει το βαθύ πνευματικό και θεολογικό «αποτύπωμα» της ιστορικής συνάντησης στη Νίκαια της Βιθυνίας και της επίσκεψης του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ στο Φανάρι.

Πρόκειται για μια συγκυρία με ισχυρό συμβολισμό για ολόκληρη τη χριστιανοσύνη, 1.700 χρόνια μετά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου το 325 μ.Χ. διαμορφώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως, το «Πιστεύω» του Χριστιανισμού.

Αύριο από τις 19:00 έως τις 21:00, θα καλυφθεί λεπτομερώς η άφιξη του Ποντίφικα στην Κωνσταντινούπολη.

Την Παρασκευή (28/11), από τις 13:00 έως τις 18:00, θα μεταδοθούν όλες οι εξελίξεις από την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Ρώμης Λέοντος ΙΔ’ στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Το Σάββατο (29/11), από τις 13:00 έως τις 18:00 θα… σκαναριστεί λεπτό προς λεπτό η επίσκεψη του Ποντίφικα στο Φανάρι, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριάρχη, για πρώτη φορά μετά την εκλογή του, και η υπογραφή κοινής διακήρυξης.

Την Κυριακή (30/11), από τις 09:00 έως τις 15:00 και από τις 16:00 έως τις 18:00, θα αναδειχθούν όλες οι πτυχές της επίσκεψης του Πάπα, λίγες ώρες πριν από την αναχώρησή του από την Κωνσταντινούπολη, και θα μεταδοθούν εκτενή αποσπάσματα από τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη στην οποία θα παραστεί ο Ποντίφικας.

Αναλυτικά ρεπορτάζ θα μεταδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης και από τα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤnews, από το ertnews.gr, το ενημερωτικό site της ΕΡΤ, καθώς και από το ΕΡΤnews Radio, το ενημερωτικό ραδιόφωνο του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Με το Φανάρι θα συντονιστεί και η ΕΡΤ3, αλλά και η ERT WORLD, το τηλεοπτικό κανάλι του απόδημου ελληνισμού.

Η ΕΡΤ3 θα μεταδώσει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 07:00, τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προς τιμή του ιδρυτή του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην οποία θα παραστεί ο Πάπας Ρώμης Λέων ΙΔ’.

