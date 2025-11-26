search
ΚΟΣΜΟΣ

26.11.2025 00:31

Πάπας Λέων: «Ένα ταξίδι, για να προάγουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο»

26.11.2025 00:31
pope leo

«Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο έχουμε ήδη συναντηθεί και άλλες φορές και πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προάγουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών”, δήλωσε σήμερα ο ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στους δημοσιογράφους, δύο ημέρες πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Τουρκία και τον Λίβανο.

Ο ποντίφικας, απάντησε σε ερώτηση του ΑΠΕ – ΜΠΕ για τη σημασία του πρώτου αυτού αποστολικού ταξιδιού στο εξωτερικό.

«Αυτό το ταξίδι πραγματοποιείται κυρίως για να εορταστούν τα 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας και του χριστιανικού “Πιστεύω” όπως και να τιμήσουμε τη μορφή του Ιησού Χριστού. Πριν από λίγες ημέρες, η Καθολική Εκκλησία δημοσίευσε αποστολική επιστολή, η οποία μιλά ακριβώς για τη σημασία της ενότητας των Χριστιανών, που μπορεί να αποτελέσει και πηγή ειρήνης για όλο τον κόσμο. Χρειάζεται η χριστιανική μας μαρτυρία» τόνισε ο Πάπας.

