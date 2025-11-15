search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 18:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 15:59

Πάπας Λέων ο ΙΔ‘: Συναντήθηκε στο Βατικανό με Κέιτ Μπλάνσετ, Μόνικα Μπελούτσι και άλλους αστέρες του Χόλιγουντ (Photos)

15.11.2025 15:59
pope_leon_main

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ‘ έκανε δεκτούς, σήμερα στο Βατικανό, ηθοποιούς και σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο.

«Η εποχή μας χρειάζεται ανθρώπους που να μαρτυρούν την ελπίδα, την αλήθεια, την ομορφιά. Με την καλλιτεχνική εργασία σας, μπορείτε να επιτελέσετε το έργο αυτό. Πρέπει να διατηρηθεί η αυθεντικότητα της εικόνας, για να προαχθεί και να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο καλός κινηματογράφος, οι σκηνοθέτες και οι πρωταγωνιστές του, μπορούν να τα καταφέρουν», είπε ο ποντίφικας.

Μεταξύ των άλλων, συμμετείχαν στην σημερινή συνάντηση με τον ποντίφικα στο Βατικανό η Μόνικα Μπελούτσι, ο Εμίρ Κουστουρίτσα, ο Τζουζέπε Τορνατόρε, ο Γκας Βαν Σαντ, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Στεφάνια Σαντρέλι.

Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι δώρισε στον Αμερικανό πάπα μια φανέλα από το αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με γραμμένο «Pope Leo 14».

«Οι κινηματογραφικές αίθουσες ζουν μια ανησυχητική διάβρωση, η οποία αφαιρεί αίθουσες σινεμά σε πόλεις και γειτονιές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι η τέχνη του κινηματογράφου και η εμπειρία της, διατρέχουν κίνδυνο. Καλώ τους αρμόδιους θεσμούς να μην αποδεχθούν παθητικά την κατάσταση και να δείξουν διάθεση συνεργασίας ώστε να μπορέσει να στηριχθεί η κοινωνική και πολιτιστική αυτή αξία», τόνισε ο πάπας Πρέβοστ.

Πριν από λίγες ημέρες, ο ποντίφικας αποκάλυψε ότι τα αγαπημένα του κινηματογραφικά έργα είναι το «Μία υπέροχη Ζωή», του Φρανκ Κάπρα, «Η Μελωδία της Ευτυχίας» του Ρόμπερτ Γουάιζ, «Συνηθισμένοι Άνθρωποι» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και «Η Ζωή είναι Ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ κατά Σαντίκ Καν: «Είναι φριχτός δήμαρχος» – «Το Λονδίνο είναι τόσο επικίνδυνο που σε μαχαιρώνουν στον… κ@λο» (Video)

Το Ιράν κατέλαβε τάνκερ ελληνικής εταιρίας στον Κόλπο του Ομάν

Ινδονησία: 6 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από την κατολίσθηση στην Κεντρική Ιάβα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεσταίνονται τα τρακτέρ: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο με 10 τραυματίες – Επέβαιναν 30 άτομα με προορισμό τη Λάρισα

HELLENIC_TRAIN
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε έξω από τη Λάρισα, τρένο της Hellenic Train – Αναχώρησε μετά από 1,5 ώρα

tsafoulias_sotiris
LIFESTYLE

Τσαφούλιας για Τσίπρα: «Θα το διαβάσω το βιβλίο του – Εάν είναι απολογητικό με ενδιαφέρει να δω τι έχει να πει» (Video)

germanou-papadima1
LIFESTYLE

Γερμανού για Παπαδήμα: «Αν είχαν έρθει κάτι γαλλάκια από τη Γαλλία και είχαν φτιάξει μαγαζάκια δεν θα την πείραζαν» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 18:02
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεσταίνονται τα τρακτέρ: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο με 10 τραυματίες – Επέβαιναν 30 άτομα με προορισμό τη Λάρισα

HELLENIC_TRAIN
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε έξω από τη Λάρισα, τρένο της Hellenic Train – Αναχώρησε μετά από 1,5 ώρα

1 / 3