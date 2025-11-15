Το Ιράν κατέλαβε τάνκερ ελληνικής εταιρίας στον Κόλπο του Ομάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιβεβαίωσαν το Σάββατο (15/11) ότι κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο ελληνικής εταιρίας στον Κόλπο του Ομάν στα ανοικτά των ακτών της χώρας.

«Χθες το πρωί στις 7:30, αφού μια δικαστική αρχή διέταξε την κατάσχεση του φορτίου ενός πετρελαιοφόρου με την εμπορική ονομασία Talara και τη σημαία των Νήσων Μάρσαλ, οι μονάδες ταχείας αντίδρασης των ναυτικών δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) παρακολούθησαν τις κινήσεις του και το αναχαίτισαν και το κατέσχεσαν», ανέφερε ανακοίνωση του IRGC, του ιδεολογικού βραχίονα του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το πλοίο Talara, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Ατζμάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με προορισμό τη Σιγκαπούρη, ακινητοποιήθηκε ενώ ταξίδευε νότια μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία ασφαλείας Ambrey. Το πλοίο έκανε ξαφνική απόκλιση πορείας αφού το προσέγγισαν τρία μικρά σκάφη.

Μια πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι ένα drone του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ήταν παρών εκείνη την ώρα στο σημείο και παρακολούθησε το περιστατικό.

Το πλοίο ανήκει στον όμιλο εταιρειών Coronis Family Group of Companies με έδρα την Ελλάδα.

Κατέλαβαν και πλοίο κυπριακής εταιρίας

Το Ιράν κατέσχεσε την Παρασκευή 14/11 ένα δεξαμενόπλοιο καυσίμων με κυπριακό νηολόγιο, δήλωσαν ναυτιλιακές εταιρείες, η πρώτη τέτοια απαγόρευση στο Στενό του Ορμούζ εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Talara, το οποίο μετέφερε ντίζελ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Σιγκαπούρη, έρχεται εν μέσω μιας ακόμη ανεπίλυτης αντιπαράθεσης μεταξύ της Τεχεράνης και της Δύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ακόμη εξηγήσει την κατάσχεση. Ένας Ιρανός διπλωμάτης επιβεβαίωσε στη Wall Street Journal την κατάσχεση, αλλά δήλωσε ότι θα μπορούσε να σχετίζεται με παραβίαση των ιρανικών νόμων.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι γνώριζε το περιστατικό και παρακολουθούσε ενεργά τις εξελίξεις.

«Τα εμπορικά πλοία δικαιούνται σε μεγάλο βαθμό ανεμπόδιστα δικαιώματα ναυσιπλοΐας και εμπορίου στην ανοιχτή θάλασσα», δήλωσε η Centcom.

Τέτοια περιστατικά είναι σπάνια, αλλά το Ιράν έχει απειλήσει στο παρελθόν να κατασχέσει πλοία ή να κλείσει τη στρατηγική πλωτή οδό σε περιόδους πολιτικής έντασης.

Το υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, Talara, σταμάτησε την επικοινωνία στις 8:22 π.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή, δήλωσε η κυπριακή εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, Columbia Shipmanagement.

Αφού διέσχισε το Στενό του Ορμούζ στον Ινδικό Ωκεανό, το δεξαμενόπλοιο αναχαιτίστηκε από το ναυτικό τμήμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με την Vanguard Tech, μια βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας, και έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο ασφαλείας.

Η Ambrey, μια άλλη εταιρεία ασφαλείας, δήλωσε ότι το πλοίο είχε προσεγγίσει τρία μικρά σκάφη πριν κάνει μια απότομη στροφή προς τις ακτές του Ιράν. Το πλοίο κατευθύνθηκε προς το Bandar-e-Jask, το οποίο φιλοξενεί μια εγκατάσταση που ελέγχεται από το ναυτικό του IRGC, πριν απενεργοποιήσει το ραδιοφωνικό του σήμα, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων εμπορευμάτων Kpler.

Η Columbia, η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, δήλωσε ότι είχε ειδοποιήσει τις αρχές και συνεργαζόταν με τις υπηρεσίες ναυτιλιακής ασφάλειας για να αποκαταστήσει την επαφή με το πλοίο.

Το ένα τρίτο του παγκόσμιου πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ.

Το 2019, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στην περιοχή, οι οποίες αύξησαν το κόστος ασφάλισης και ανάγκασαν τα πλοία να αλλάξουν πορεία. Τα περιστατικά ήρθαν μετά την απαγόρευση των αγορών ιρανικού πετρελαίου από την κυβέρνηση Τραμπ, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από μια πυρηνική συμφωνία του 2015, την οποία διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Ομπάμα.

Το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, αλλά σπάνια έχει στοχεύσει τη ναυτιλία τα τελευταία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2024, κατέλαβε το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Aries, νηολογημένο στην Πορτογαλία, ισχυριζόμενο ότι συνδεόταν με το Ισραήλ. Το Ιράν απελευθέρωσε το πλοίο τον Ιούνιο.

Το Ιράν διεξήγαγε έναν 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφού το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν με αεροπορικές επιδρομές και επιχειρήσεις πληροφοριών σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Το Ιράν αρνήθηκε ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο.

Η μάχη έληξε με κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι συνομιλίες για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την αποτροπή της επανέναρξης των εχθροπραξιών δεν έχουν οδηγήσει πουθενά.

Οι Χούθι, μια πολιτοφυλακή της Υεμένης που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχουν επιτεθεί σε δεκάδες εμπορικά πλοία γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα μετά τον πόλεμο στη Γάζα. Η ομάδα έχει δηλώσει ότι θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

