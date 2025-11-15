Τραμπ κατά Σαντίκ Καν: «Είναι φριχτός δήμαρχος» – «Το Λονδίνο είναι τόσο επικίνδυνο που σε μαχαιρώνουν στον… κ@λο» (Video)

Νέα επίθεση κατά του δημάρχου της βρετανικής πρωτεύουσας εξαπέλυσε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας πως το Λονδίνο είναι τόσο επικίνδυνο, ώστε «άνθρωποι μαχαιρώνονται στον κ@λο ή και χειρότερα».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο GB News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ευρώπη «δεν είναι πια αυτή που ήταν» καθώς η μαζική μετανάστευση συνεχίζει να «σαρώνει την ήπειρο».

«Θλίβομαι βλέποντας τι συνέβη στην Ευρώπη με τη μετανάστευση. Πρωτίστως σκέφτομαι τη μετανάστευση, αλλά και τις κακές πολιτικές φορολόγησης. Αν κοιτάξετε την Ευρώπη, δεν είναι το ίδιο μέρος. Δεν μπορώ να πω σε όλα τα μέρη της, αλλά σχεδόν παντού», υποστήριξε.

🚨🇺🇸 🇬🇧 TRUMP: YOU HAVE PEOPLE BEING “STABBED IN THE ASS” IN LONDON



"Look at the crime you have in London.



My mother loved London.



She loved that city.



She'd always talk about it.



That was a different London than you have today.



Today you have people being stabbed in… https://t.co/TCxUDEVMkf pic.twitter.com/5Nkg78qegc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 15, 2025

«Είναι φριχτός δήμαρχος»

Ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει νέα πυρά κατά του κεντροαριστερού δημάρχου του Λονδίνου Σαντίκ Καν, που έχει αποκαλέσει μεταξύ άλλων «ρατσιστή» και «μισογύνη» τον Ρεπουμπλικανό ένοικο του Λευκού Οίκου.

«Ο Σαντίκ Καν είναι φρικτός δήμαρχος. Είναι καταστροφή. Κοιτάξτε την εγκληματικότητα που έχετε στο Λονδίνο. Η μητέρα μου αγαπούσε το Λονδίνο, αγαπούσε αυτή την πόλη. Μιλούσε πάντα για το πόσο διαφορετικό ήταν το Λονδίνο σε σύγκριση με αυτό που είναι σήμερα. Σήμερα άνθρωποι μαχαιρώνονται στον κ@λο ή και χειρότερα», είπε ο Τραμπ στη δημοσιογράφο Μπεβ Τέρνερ του GB News.

Τα σχόλια Τραμπ έρχονται μετά την επιβεβαίωσή του ότι θα μηνύσει το BBC διεκδικώντας αποζημίωση έως και 5 εκατ. δολαρίων παρά τη συγγνώμη του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

