Ένας χρόνος χωρίς τον Βαρδή Βαρδινογιάννη: Εκδήλωση τιμής στο Μέγαρο Μουσικής με θεσμικές παρουσίες

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, καθώς συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εκδημία του, έγινε το βράδυ της Τρίτης στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Την εκδήλωση άνοιξε ο γιος του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Motor Oil Γιάννης Βαρδινογιάννης μιλώντας με ζεστά λόγια για τον πατέρα του, ενώ στο καλλιτεχνικό σκέλος της εκδήλωσης που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης ακούστηκαν τραγούδια της Κρήτης, αλλά και εμβατήρια του Πολεμικού Ναυτικού, στις τάξεις του οποίου είχε υπηρετήσει ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, αλλά και βίντεο με σημαντικές της ζωής του.

«Στην εκδήλωση μνήμης και τιμής του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τίμησε τη στολή του Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού και διακρίθηκε μαζί με την αείμνηστη σύζυγό του Μαριάννα για την προσφορά στην ελληνική κοινωνία και τον συνάνθρωπο», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Στην εκδήλωση μνήμης και τιμής του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών @MegaronAthens. Τίμησε τη στολή του Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού @NavyGR και διακρίθηκε μαζί με την αείμνηστη σύζυγό του Μαριάννα για την προσφορά στην ελληνική κοινωνία και τον συνάνθρωπο. pic.twitter.com/OW8BChFmZb — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 25, 2025

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος υπογράμμισε την πολυσχιδή φιλανθρωπική δράση, την προσφορά, αλλά και το ήθος και τη σεμνότητα που χαρακτήριζαν τον Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Ειδικότερα, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «το μέγεθος και η αξία ενός ανθρώπου κρίνεται από την προσφορά του στην κοινωνία. Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού, κρίνεται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους» και πρόσθεσε ότι «ο Βαρδής Βαρδινογιάννης όλα αυτά τα γνώριζε, όπως επίσης γνώριζε ότι η προσφορά δεν πρέπει να γίνεται επιδεικτικά, αλλά λιτά, πολλές φορές σιωπηλά, χωρίς επίδειξη και σε κάθε περίπτωση με ταπεινότητα και με σοβαρότητα. Πίστευε ακόμα ότι η έγνοια για την πατρίδα, είναι αδιατάρακτα δεμένη με το ενδιαφέρον για τον διπλανό. Η αριστεία του στις επιχειρήσεις σφραγίστηκε από το ήθος και τη σεμνότητα και συμπληρώθηκε ήδη από τα πρώτα του βήματα με μια σιωπηλή, αλλά αναλόγως πολυσχιδή, φιλανθρωπική δράση».

Αναφερόμενος στην προσφορά του Βαρδή Βαρδινογιάννη, σημείωσε ότι «ενίσχυσε σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιαίτερα το Πολεμικό Ναυτικό, τα Σώματα Ασφαλείας, με σημαντικές δωρεές, που φέρουν τη σφραγίδα της προσφοράς του» και πρόσθεσε: «Διώχθηκε από τη δικτατορία παρότι ήταν ένας διακεκριμένος αξιωματικός του Π.Ν. για τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του και στήριξε το Κίνημα του Ναυτικού, αλλά και τους κινηματίες του Ναυτικού, προσφέροντάς τους εργασία όταν η δικτατορία τους απέταξε».

Επισήμανε, επίσης, ότι «η αμέριστη υποστήριξή του στην ‘Ελπίδα’, στο έργο ζωής της συζύγου του Μαριάννας Βαρδινογιάννη, έσωσε τη ζωή αμέτρητων Ελληνόπουλων και έδωσε ζωή σε αμέτρητες οικογένειες. Η ‘Ελπίδα’ γέμισε με ελπίδα τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «η σημερινή εκδήλωση μνήμης στον Βαρδή Βαρδινογιάννη, αποκτά το πλήρες της νόημα όταν αντιμετωπιστεί ως ένα κάλεσμα σε όλους όσοι έχουν ανάλογες δυνατότητες με εκείνες που είχε ο ίδιος, να υιοθετήσουν το ίδιο παράδειγμα προσφοράς και το ίδιο ήθος υποστήριξης της πατρίδας, του έθνους, της κοινωνίας και της κοινότητας. Οι κοινωνίες που είναι ισχυρές, ανθεκτικές και αποτελεσματικές έχουν πολλούς θεματοφύλακες με κύρος, υπευθυνότητα και μόνιμη έγνοια για τη συλλογική ανόρθωση».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «θα επέκτεινα το κάλεσμα αυτό και σε όσους η ισχύς τους δεν είναι οικονομική, αλλά είναι πνευματική, είναι η ισχύς του λόγου και του στοχασμού. Η πνευματική δύναμη μπορεί να κινήσει βουνά πιο εύκολα και πιο εντυπωσιακά ακόμα και σε σύγκριση με τον πιο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. Η φωτιά του Προμηθέα είχε διττή φύση, ήταν η φωτιά της τεχνικής εξέλιξης, αλλά και το φως του λόγου και της λογικής. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που έχουν στα χέρια τους, είτε το φως, είτε τη φωτιά, πρέπει να ανοίξουν δρόμους για να πάει το έθνος μας μπροστά».

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη

Μεταξύ άλλων παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Επίτροπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρα με την σύζυγό του Μπέτυ Μπαζιάνα, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με την σύζυγό του Νατάσα, η τέως Βασίλισσα, Άννα Μαρία με τα παιδιά της, Νικόλαο και Παύλο, οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Όλγα Κεφαλογιάννη, Κωστής Χατζηδάκης, Βασίλης Κικίλιας, Σταύρος Παπασταύρου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Λινά Μενδώνη, Νίκος Παπαθανάσης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κωστής Μπακογιάννης, η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκοπής Παυλόπουλος, οι επιχειρηματίες Θοδωρής Κυριακού, Μαριάνα Λάτση, Ευάγγελος Μυτιλιναίος, Βασίλης Αποστολόπουλος, οι δημοσιογράφοι Αλέξης Παπαχελάς, Νίκος Χατζηνικολάου, Παύλος Τσίμας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, κ.α.

Η κυρία Μαριάννα Λάτση

Ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα

Ο Παύλος Ντε Γκρες με τη μητέρα του Αννα Μαρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Η πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τη σύντροφό του, Μπέττυ Μπαζιάνα

Ο Έλληνας επίτροπος, αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με τον προκάτοχό του, Κώστα Μπακογιάννη

Ο Κώστας και η Ντόρα Μπακογιάννη

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης με τον γαμπρό του Νικόλαο Ντε Γκρες και τα εγγόνια του

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του, Νατάσα Παζαΐτη

Η Όλγα Κεφαλογιάννη με τη μητέρα της, Ελένη

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας

Ο δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου

