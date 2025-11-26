Euroleague: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ολυμπιακός αποσυντονίστηκε στην τέταρτη περίοδο και απώλεσε την ευκαιρία για ένα μεγάλο «διπλό» που θα τον εκτόξευε στην κορυφή της Euroleague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, για την 13η αγωνιστική, με τους Σέρβους να αυξάνουν το ρεκόρ τους σε 9-4 και να πιάνουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας τη Χαποέλ Τελ Αβίβ και τον Παναθηναϊκό. Στο 8-5 υποχώρησε ο Ολυμπιακός.
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80
