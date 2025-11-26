Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 2-4: Καρέ τερμάτων από τον Εμπαπέ – Live ο αγώνας του Champions League (Videos)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Καραϊσκάκης» τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ψάχνοντας την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

LIVE η εξέλιξη του σκορ:

60΄ Γκολ για τη Ρεάλ 2-4, με τον Εμπαπέ να σημειώνει καρέ τερμάτων.

52΄ Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Ταρέμι που με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Έσε μειώνει σε 2-3.

45+1΄ Μεγάλη ευκαιρία να μειώσει το σκορ ο Ολυμπιακός, όμως στην κεφαλιά του Ελ Καμπί, ο Λούνιν διώχνει

38΄ ΔΟΚΑΡΙ για τη Ρεάλ με τον Τσουαμενί

32΄ Ακυρώνεται ως οφσάιντ το γκολ του Βινίσιους.

Χατ τρικ ο Εμπαπέ. Πέτυχε και άλλο γκολ στο 30′ ο Γάλλος, μετά από τρομερή μπαλιά του Καμαβινγκά.

Στο 24′ ο Εμπαπέ με κεφαλιά γράφει το 1-2, μετά από σέντρα του Γκιουλέρ.

1-1 στο 22′. Ο Εμπαπέ βρίσκει δίχτυα, μετά από μπαλιά του Βινίσιους.

1-0 o Ολυμπιακός. Στο 8′ άνοιξε το σκορ ο Τσικίνιο, μετά από εξαιρετική συνεργασία με Ελ Κααμπί και Ποντένσε.

1′ ΄Σέντρα στο ματς

Oι εντεκάδες

