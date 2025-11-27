search
27.11.2025 00:50

Η εταιρεία Campbell’s απέλυσε στέλεχος για ρατσιστικά σχόλια και επειδή χαρακτήρισε τα προϊόντα «τροφή για φτωχούς»

27.11.2025 00:50
Campbell’s

Η εταιρεία Campbell’s απέλυσε το στέλεχος που κατηγορείται για ρατσιστικά σχόλια και χλεύη των προϊόντων και των πελατών της, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη.

Η απόλυση έρχεται μετά από αγωγή που κατέθεσε στο Μίσιγκαν ο πρώην υπάλληλος Ρόμπερτ Γκάρζα εναντίον της Campbell’s, του τότε αντιπροέδρου πληροφορικής της εταιρείας Μάρτιν Μπάλι και ενός άλλου διευθυντή.

Η αγωγή ισχυρίζεται αντίποινα και εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, επικαλούμενη μια συνάντηση του Νοεμβρίου 2024 μεταξύ του Μπάλι και του Γκάρζα για να συζητήσουν τον μισθό, σύμφωνα με την αγωγή.

Ο Γκάρζα φέρεται να ηχογράφησε τη συνομιλία και το ηχητικό υλικό — που αποκτήθηκε από το NBC News — έχει διάρκεια άνω των 90 λεπτών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Μπάλι περιέγραψε τα προϊόντα Campbell’s ως «τροφές υψηλής επεξεργασίας» και είπε ότι ήταν για «φτωχούς ανθρώπους». Φέρεται επίσης να έκανε ρατσιστικά σχόλια για τους Ινδούς εργάτες, αποκαλώντας τους «ηλίθιους».

«Μετά από έλεγχο, πιστεύουμε ότι η φωνή στην ηχογράφηση είναι στην πραγματικότητα ο Μάρτιν Μπάλι», δήλωσε την Τετάρτη η Campbell’s. «Τα σχόλια ήταν χυδαία, προσβλητικά και ψευδή και ζητούμε συγγνώμη για τον πόνο που προκάλεσαν».

Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν ανέχεται τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην ηχογράφηση και ότι η συμπεριφορά «δεν αντικατοπτρίζει» τις αξίες της.

Η Campbell’s δήλωσε ότι έμαθε για τη δικαστική διαμάχη και άκουσε για πρώτη φορά αποσπάσματα του ηχητικού στις 20 Νοεμβρίου.

