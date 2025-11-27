Τουλάχιστον 44 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυώροφα κτίρια στο Χονγκ Κονγκ – 300 άνθρωποι αγνοούνται (Photos/Video)

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε πολλά κτίρια σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, δήλωσε ότι άλλοι 300 άνθρωποι αγνοούνται. Είπε ότι 29 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο.

Περίπου 700 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί σε προσωρινά καταφύγια μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court στην περιοχή Τάι Πο της πόλης.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται ένας πυροσβέστης, δήλωσαν νωρίτερα αξιωματούχοι.

Βίντεο από το σημείο έδειξε τουλάχιστον πέντε κτίρια που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο να φλέγονται.

Λέγεται ότι αρκετοί πυροσβέστες τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να σβήσουν τις φλόγες καθώς έκαιγαν τους 31όροφους πύργους.

A massive blaze engulfed several residential towers in Hong Kong's Tai Po district, leaving more than a dozen dead as emergency crews struggled to rescue unknown numbers of trapped residents amid intense heat and spreading flames https://t.co/HYxGqKfMyz pic.twitter.com/BVRjrooGqL — Reuters (@Reuters) November 26, 2025

Το οικόπεδο του Wang Fuk Court αποτελούνταν από οκτώ οικοδομικά τετράγωνα με σχεδόν 2.000 διαμερίσματα που στέγαζαν περίπου 4.800 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων πολλών ηλικιωμένων.

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα, είχε εξαπλωθεί σε σκαλωσιές από μπαμπού που είχαν στηθεί γύρω από το εξωτερικό του συγκροτήματος, σύμφωνα με αναφορές.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο χώρο πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης.

Πλάνα και φωτογραφίες έδειχναν πυκνό καπνό να υψώνεται από τα κτίρια καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αγωνίζονταν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Φλόγες και καπνός εξακολουθούσαν να ξεχύνονται από πολλά παράθυρα καθώς έπεφτε η νύχτα.

Το Τάι Πο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ και κοντά στα σύνορα με την πόλη Σενζέν της ηπειρωτικής Κίνας.

🇭🇰 Un incendie a éclaté dans un complexe d’immeubles d’habitation de plusieurs étages de Hong Kong, faisant plusieurs morts. Les images diffusées par les médias locaux montrent d'épais panaches de fumée s'élevant des échafaudages de plusieurs tours ⤵️ pic.twitter.com/L0D2PDeNwB — Agence France-Presse (@afpfr) November 26, 2025

Οι σκαλωσιές από μπαμπού είναι ένα συνηθισμένο θέαμα στο Χονγκ Κονγκ σε έργα κατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων.

Ωστόσο, η κυβέρνηση δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι θα ξεκινήσει τη σταδιακή κατάργησή τους για δημόσια έργα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Horrifying visuals from hong kong several buildings burned more than dozen people burnt alive . Rescue teams are trying very hard . Wishing for safety of everyone.#hongkong #hongkongfire #FireStorm #HongKongers pic.twitter.com/njZxB4zswF — ɳ เ ร ɦ α (@itsnisha03) November 26, 2025

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα που υπάγεται στο επιδοτούμενο κυβερνητικό πρόγραμμα ιδιοκατοίκησης.

Κατοικείται από το 1983, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ακινήτου.

Διαβάστε επίσης:

Οι χώρες της ΕΕ αναζητούν επειγόντως plan Β για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Στο τραπέζι δάνειο «γέφυρα» μέσω κοινού δανεισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά απαγόρευση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών

Νέα επίθεση Τραμπ κατά γυναίκας δημοσιογράφου των New York Times για άρθρο που αναφέρεται στην… ηλικία του