Κακοκαιρία Adel: Σε Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι καταιγίδες το Σάββατο – Πτώση της θερμοκρασίας

Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία Adel κινούμενη ανατολικότερα και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα.



Αναλυτικότερα, το Σάββατο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.



Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη



Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.



Κυκλάδες, Κρήτη



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Αττική



Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.





Θεσσαλονίκη



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.







Η πρόγνωση της Κυριακής 30/11

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.





Ο καιρός της Δευτέρας 01/12



Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.





Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 02/12



Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.





Ο καιρός την Τετάρτη 03/12





Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

