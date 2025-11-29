search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 00:56
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.11.2025 13:02

Μητσοτάκης: Ομιλητής στο 4ο Επενδυτικό Συνέδριο του ΧΑΑ με τη Morgan Stanley, τη Δευτέρα στο Λονδίνο

29.11.2025 13:02
Στο Λονδίνο θα μεταβεί τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μεταξύ άλλων θα είναι ο βασικός ομιλητής στο 4ο Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Morgan Stanley, ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο επίκεντρο της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη θα βρεθεί η συνεχιζόμενη πρόοδος της ελληνικής οικονομίας και η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Παράλληλα ο πρωθυπουργός θα επισημάνει το γεγονός ότι πλέον η Ελλάδα αποτελεί ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας έτσι και την γεωπολιτική ισχύ της στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφορικά με τη πρόοδο της οικονομίας ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στους ρυθμούς ανάπτυξης, τονίζοντας πως υπερβαίνουν σταθερά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στη σημαντική μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων και στη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις θετικές επιδόσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, στις μεγάλες ξένες επενδύσεις, στο δυναμικά αναπτυσσόμενο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και στην πρόοδο της χώρας στην ψηφιοποίηση και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση.

Μέσα στην ημέρα ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτές, επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω το ενδιαφέρον τους για τη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο Συνέδριο θα συμμετέχουν 42 κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες με τη σειρά τους θα παρουσιάσουν στους ξένους επενδυτές τις ευκαιρίες που δίνονται στο δυναμικά εξελισσόμενο επενδυτικό τοπίο της Ελλάδας.

Ιδιαίτερης σημασίας θα είναι και η δημόσια συζήτηση που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με την CEO της Morgan Stanley, Κλερ Γούντμαν

Το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Οξφόρδη, για να συμμετάσχει σε μια ακόμη δημόσια συζήτηση αυτή τη φορά στο Blavatnik School of Government (BSG) του Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με την Κοσμήτορα της Σχολής και καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης, Νγκάιρ Γουντς.

Το BSG θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας δημόσιας πολιτικής παγκοσμίως. Παρέχει υψηλού επιπέδου διεπιστημονική κατάρτιση στους τομείς της διακυβέρνησης, των διεθνών σχέσεων, της οικονομικής πολιτικής και της ηγεσίας, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής διακυβέρνησης. Οι έρευνες του στοχεύουν σε σύγχρονες προκλήσεις όπως η οικονομική διακυβέρνηση, η κοινωνική πολιτική, η δημοκρατία, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κ.ά.

