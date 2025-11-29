Νέες αγορές εξοπλισμών από ΗΠΑ: Ο Δένδιας παραγγέλνει πυραύλους Hellfire με λέιζερ για τα Απάτσι

Η κούρσα των εξοπλισμών συνεχίζεται από το υπουργείο Άμυνας. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού προχωρά στην ενίσχυση του οπλοστασίου των επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι (ΑΗ-64) που διαθέτει η Αεροπορία Στρατού, παραγγέλνοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες νέους κατευθυνόμενους πυραύλους τύπου Hellfire με καθοδήγηση λέιζερ (AGM 114 R2). Το κόστος θα φτάσει τα 64 εκατ. δολάρια.

Τα ελληνικά «Απάτσι» φέρουν παλαιότερες εκδόσεις Hellfire για πολλά χρόνια. Με την απόφαση για ενίσχυση με πιο σύγχρονους πυραύλους αναδεικνύει, όπως γράφει σήμερα η «Καθημερινή», τη συνολικότερη προσπάθεια να μην απαξιωθούν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα.

Η Αεροπορία Στρατού διαθέτει συνολικά 28 ελικόπτερα τύπου Απάτσι, 19 από τα οποία τύπου A (και δυσκολότερα υποστηρίξιμα λόγω παλαιότητας) και 9 στον νεότερο τύπο D.

Οι Hellfire, οι οποίοι θα αγοραστούν μέσω της διαδικασίας χρηματοδότησης του αμερικανικού κράτους στους συμμάχους του (Foreign Military Financing – FMF), αποτελούν ένα από τα βασικά οπλικά συστήματα των «ξένων» Απάτσι, αφού ήδη τα φέρουν Ισραηλινοί, καθώς στα ελικόπτερά τους τοποθετούνται νέα ηλεκτρονικά συστήματα αλλά και αντιαρματικοί πύραυλοι Spike NLOS εμβέλειας 32 χιλιομέτρων, με δυνατότητα να καταφέρουν πλήγμα, ενώ βρίσκονται σε απόκρυψη.

Υπενθυμίζεται ότι στην αναβάθμιση των Απάτσι έχουν συμβάλλει ουσιαστικά η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), τα οποία παρέχουν ανταλλακτικά και κάποια συστήματα, κατόπιν συντονισμού με τις ΗΠΑ, που αποτελούν χώρα κατασκευής των ελικοπτέρων.

Όπως αποκάλυψε η «Καθημερινή» (στο φύλλο της 10ης Οκτωβρίου), η Αθήνα εξετάζει κατ’ αρχάς να αιτηθεί από τους Αμερικανούς συνολικά 30 (15 και 15) Απάτσι τύπου AH-64D Longbow. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αποσύρουν περισσότερα από 100 ελικόπτερα αυτού του τύπου. Το ενδιαφέρον της Ελληνικής Αεροπορίας Στρατού αποσκοπεί να βελτιωθεί η χαμηλή διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων ελληνικών ελικοπτέρων.

Διαβάστε επίσης:

Δημόσιο: Έρχονται 148.500 νέες προσλήψεις έως το 2029 – Τι προβλέπει ο «οδικός χάρτης» για μισθούς, συντάξεις

Eurostat: Τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν δυσανάλογο κόστος στέγασης, καταγράφοντας το υψηλότερο βάρος στην ΕΕ

Οι τέσσερις προτεραιότητες Πιερρακάκη για το Eurogroup