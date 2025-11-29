New York Times: Ο FDA αποδίδει 10 θανάτους παιδιών στα εμβόλια κατά της Covid – Το περίεργο σημείωμα, ο Κένεντι και η επιτροπή κατά των εμβολίων

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανέφερε ότι τουλάχιστον 10 παιδιά πιθανότατα πέθαναν «εξαιτίας» των εμβολιασμών κατά της COVID-19, αναφέροντας τη μυοκαρδίτιδα ως πιθανή αιτία.

Ειδικότερα, ο διευθυντής του τμήματος εμβολίων του FDA ανέφερε σε σημείωμα προς το προσωπικό του οργανισμού ότι μία έρευνα έδειξε ότι τουλάχιστον 10 παιδιά πέθαναν «μετά και εξαιτίας» της χορήγησης του εμβολίου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Ο δρ. Βινάι Πρασάντ, διευθυντής του τμήματος εμβολίων του FDA, θεωρεί στο σημείωμα ότι οι θάνατοι σχετίζονται με μυοκαρδίτιδα.

Το σημείωμα, το οποίο έλαβε η εφημερίδα The New York Times και δεν έχει δημοσιοποιηθεί, δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την ηλικία των παιδιών, αν είχαν άλλα προβλήματα υγείας ή πώς η υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του εμβολίου και του θανάτου. Επίσης, δεν αποκαλύπτει τον δημιουργό των εμβολίων που εμπλέκονται.

«Αυτή είναι μια βαθιά αποκάλυψη», έγραψε ο δρ. Πρασάντ στο σημείωμα προς τα μέλη του προσωπικού. «Για πρώτη φορά, ο FDA θα αναγνωρίσει ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν σκοτώσει παιδιά Αμερικανών». Ο δρ. Πρασάντ αρνήθηκε να μιλήσει στους New York Times σχετικά με το σημείωμα.

Στροφή των Αρχών υπό τον αντιεμβολιαστή υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι

Το σημείωμα αντιπροσωπεύει μια απότομη στροφή των ομοσπονδιακών Αρχών υπό τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, τον υπουργό Υγείας της χώρας και μακροχρόνιο κριτικό των εμβολίων, ο οποίος έχει συχνά περιγράψει τα εμβόλια Covid ως μη ασφαλή.

Αντίθετα, οι υγειονομικές Αρχές της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, όταν αναπτύχθηκαν τα εμβόλια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και εν συνεχεία κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζο Μπάιντεν, υποστήριξαν ένθερμα τα εμβόλια Covid ως μέτρα που σώζουν ζωές.

Η ομάδα του Κένεντι έχει εκδώσει νέες οδηγίες που περιορίζουν την πρόσβαση στα εμβόλια σε άτομα 65 ετών και άνω, καθώς και σε νεότερους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα.

Ειδικοί στον τομέα της δημόσιας υγείας έχουν αμφισβητήσει έντονα τους ισχυρισμούς του Κένεντι και των υγειονομικών αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ ότι τα εμβόλια κατά της Covid είναι επικίνδυνα.

Κατά το παρελθόν, ομοσπονδιακοί υγειονομικοί αξιωματούχοι έχουν αναγνωρίσει σοβαρές αλλά σπάνιες παρενέργειες από τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης μυοκαρδίτιδας σε εφήβους και νεαρούς άνδρες. Ωστόσο, οι ίδιοι εμπειρογνώμονες δημόσιας υγείας έχουν επίσης επισημάνει τον αριθμό των ζωών που έχουν σωθεί χάρη στα εμβόλια και το γεγονός ότι ο ιός έχει προκαλέσει πάνω από ένα εκατομμύριο θανάτους μεταξύ των Αμερικανών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, περίπου 2.100 παιδιά έχουν πεθάνει από Covid από την αρχή της πανδημίας. Τα ευρήματα της νέας αξιολόγησης του FDA δεν έχουν δημοσιευτεί σε ιατρικό περιοδικό.

Κριτική στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ

Ο δρ. Πολ Όφιτ, ειδικός σε θέματα εμβολίων στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας και κριτικός των πολιτικών του Κένεντι σχετικά με τα εμβόλια, χαρακτήρισε το σημείωμα ως παράδειγμα επιστήμης «μέσω δελτίου τύπου». Είπε ακόμα ότι το σημείωμα στερούνταν πλαισίου, όπως ο αριθμός ή το ποσοστό θανάτων από τον ίδιο τον ιό μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων παιδιών.

Ο δρ. Όφιτ είπε ότι παιδιά με μυοκαρδίτιδα σχετιζόμενη με το εμβόλιο εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο, με περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν γρήγορα. «Από την άλλη πλευρά, είδαμε παιδιά να εισάγονται στο νοσοκομείο μας με μυοκαρδίτιδα από τον ιό», είπε. «Ήταν αρκετά σοβαρή και προκάλεσε εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας», προσέθεσε.

Μερικοί από τους αντι-εμβολιαστικούς συμμάχους του Κένεντι πιέζουν εδώ και χρόνια την κυβέρνηση να ερευνήσει βαθύτερα τη βάση δεδομένων της υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει μη επαληθευμένες αναφορές για επιβλαβείς επιδράσεις από τα εμβόλια Covid. Στο σημείωμα αναφερόταν ότι η ανάλυση των θανάτων που αναφέρθηκαν στον οργανισμό έγινε υπό την καθοδήγηση της δρ. Τρέισι Μπεθ Χοεγκ, ανώτερης συμβούλου του FDA και σκεπτικίστριας όσον αφορά τα εμβόλια, και ελέγχθηκε από μια ομάδα του οργανισμού.

Στο σημείωμά του, ο δρ. Πρασάντ ανακοίνωσε επίσης αλλαγές στην εποπτεία και την έγκριση των εμβολίων, αναφέροντας ότι θα απαιτείται η διεξαγωγή τυχαιοποιημένων μελετών που θα περιλαμβάνουν όλες τις υποομάδες, όπως τις εγκύους. Επιπλέον, χαρακτήρισε το ετήσιο πλαίσιο για την επιλογή του εμβολίου κατά της γρίπης ως «καταστροφή χαμηλής ποιότητας αποδεικτικών στοιχείων» και δήλωσε ότι θα επανεξεταστεί.

Επιτροπή που αντιτίθενται στις υποχρεωτικές εμβολιαστικές καμπάνιες

Το σημείωμα του δρ. Πρασάντ δημοσιεύεται λίγο πριν από τη συνάντηση της επιτροπής εμβολίων των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) την επόμενη εβδομάδα. Η επιτροπή που επέλεξε ο Κένεντι περιλαμβάνει υποστηρικτές της λεγόμενης κοινότητας ιατρικής ελευθερίας, οι οποίοι συχνά αποφεύγουν τα εμβόλια και αντιτίθενται στις υποχρεωτικές εμβολιαστικές καμπάνιες.

Ο Μάικλ Όστερχολμ, κριτικός της εποπτείας της υγειονομικής υπηρεσίας του Κένεντι και ειδικός σε λοιμώδεις νόσους στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, δήλωσε ότι πιστεύει ότι το σημείωμα δημοσιεύθηκε σκόπιμα πριν από τη συνάντηση.

«Αυτός είναι ένας ανεύθυνος τρόπος αντιμετώπισης ενός πολύ κρίσιμου ζητήματος δημόσιας υγείας, όπως ο εμβολιασμός και οι ανεπιθύμητες ενέργειες», είπε.

Η επιτροπή των CDC αναμένεται να συζητήσει το ευρύτερο πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών. Σχεδιάζει επίσης να επανεξετάσει το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β, το οποίο ο Κένεντι και άλλοι έχουν χαρακτηρίσει ως περιττό για τα νεογέννητα. Οι υποστηρικτές του εμβολιασμού λένε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας από τη μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί.

Η επιτροπή των CDC έχει επίσης σχηματίσει μια υποομάδα για την ειδική επανεξέταση των εμβολίων Covid, υπό την ηγεσία του Ρετσέφ Λεβί ενός εμπειρογνώμονα διαχείρισης του MIΤ, ο οποίος τα χαρακτήρισε ως αποτυχημένο προϊόν που προκαλεί «σοβαρή βλάβη, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου».

Ο δρ. Πήτερ Μαρκς, ο οποίος ηγήθηκε του τμήματος του FDΑ που ρύθμιζε τα εμβόλια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δήλωσε ότι τον εξέπληξε ο «σαφώς πολιτικός τόνος της επικοινωνίας».

Συμφώνησε ότι οι αναφορές των υποθέσεων έπρεπε να ανοιχτούν για περαιτέρω εξέταση. «Δεν θα με εξέπληττε αν οι αποδόσεις αποδειχθούν αμφισβητήσιμες, καθώς αυτές οι υποθέσεις είναι συχνά αρκετά περίπλοκες», δήλωσε ο δρ. Μαρκς μετά την ανάγνωση του σημειώματος.

Ο δρ. Πρασάντ, του οποίου ο τρόπος που ηγείται έχει προκαλέσει την οργή ορισμένων ατόμων εντός και εκτός του οργανισμού, παραπονέθηκε στο σημείωμα για τα μέλη του προσωπικού που διαφωνούσαν με την κατεύθυνση και τις νέες πολιτικές του οργανισμού, λέγοντας ότι διέρρεαν πληροφορίες. Στη συνέχεια, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοι μπορούσαν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Το σημείωμα ακολουθεί μια πρόσφατη επιστολή που προτρέπει τα μέλη του προσωπικού να απέχουν από τη δημοσίευση «προφανώς εσφαλμένων εργασιών» αντί για εργασίες που προωθούν την αποστολή του οργανισμού.

