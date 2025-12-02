search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 15:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 08:20

Χαϊδάρι: Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά (Video)

02.12.2025 08:20
paidiki xara new

Από καθαρή συγκυρία δεν θρηνήσαμε θύματα σε παιδική χαρά στο Χαϊδάρι, από την πτώση δέντρου.

Το ευτυχές της υπόθεσης ήταν το γεγονός ότι το δέντρο κατέπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η παιδική χαρά ήταν κλειστή και δεν υπήρχαν παιδιά και συνοδοί.

Το δέντρο παραμένει ακόμα στον χώρο, έχοντας ουσιαστικά καλύψει την μισή παιδική χαρά με τον όγκο του και τις επόμενες ώρες τα συνεργεία του δήμου θα κληθούν να απομακρύνουν το ογκώδες δέντρο.

Η πτώση του δέντρου έχει προκαλέσει ζημιές τόσο στα κιγκλιδώματα όσο και σε κάποια παιχνίδια.

Διαβάστε επίσης

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα – Ενισχύονται οι «δυνάμεις» σε Μάλγαρα, Νίκαια και Καρδίτσα (Video)

Απεργία ταξί: Χειρόφρενο την Τρίτη και την Τετάρτη – Τα αιτήματα των οδηγών

Eurostat: 4 στους 10 δεν έχουν για τους λογαριασμούς, σχεδόν το 30% πληρώνει σχεδόν τον μισό μισθό σε ενοίκιο 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
menopause_emminopafsi_0212_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση και ρευματικό νόσημα: Πόσο επηρεάζει τη ζωή σας;

EKSETASTIKH
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση και αποχωρήσεις από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- «Οι πρόεδροι γνώριζαν τα πάντα», κατέθεσε η Μαρκοπούλου

lanthanon-xwros
ADVERTORIAL

Εθνική Λυρική Σκηνή: Πρόσκληση στο εργαστήριο μουσικής δημιουργίας για νέους καλλιτέχνες ΛΑΝΘΑΝΩΝ ΧΩΡΟΣ

EYDAP-1
ADVERTORIAL

Ο μεγάλος διαγωνισμός eBILL της ΕΥΔΑΠ παρατείνεται έως τις 9 Ιανουαρίου 2026

vroxi-dromos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Βαθμιαία επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της Τρίτης – Έντονα φαινόμενα την Πέμπτη και την Παρασκευή, πού αναμένονται οι περισσότερες βροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 15:53
menopause_emminopafsi_0212_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση και ρευματικό νόσημα: Πόσο επηρεάζει τη ζωή σας;

EKSETASTIKH
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση και αποχωρήσεις από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- «Οι πρόεδροι γνώριζαν τα πάντα», κατέθεσε η Μαρκοπούλου

lanthanon-xwros
ADVERTORIAL

Εθνική Λυρική Σκηνή: Πρόσκληση στο εργαστήριο μουσικής δημιουργίας για νέους καλλιτέχνες ΛΑΝΘΑΝΩΝ ΧΩΡΟΣ

1 / 3