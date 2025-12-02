Χαϊδάρι: Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά (Video)

Από καθαρή συγκυρία δεν θρηνήσαμε θύματα σε παιδική χαρά στο Χαϊδάρι, από την πτώση δέντρου.

Το ευτυχές της υπόθεσης ήταν το γεγονός ότι το δέντρο κατέπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η παιδική χαρά ήταν κλειστή και δεν υπήρχαν παιδιά και συνοδοί.

Το δέντρο παραμένει ακόμα στον χώρο, έχοντας ουσιαστικά καλύψει την μισή παιδική χαρά με τον όγκο του και τις επόμενες ώρες τα συνεργεία του δήμου θα κληθούν να απομακρύνουν το ογκώδες δέντρο.

Η πτώση του δέντρου έχει προκαλέσει ζημιές τόσο στα κιγκλιδώματα όσο και σε κάποια παιχνίδια.

