Η οδήγηση με μπουφάν μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ακόμη και με λίγα χιλιόμετρα, σύμφωνα με γερμανική ένωση αυτοκινήτου

Τον χειμώνα αρκετοί οδηγοί μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους φορώντας χοντρά μπουφάν.

Μία προσομοίωση οπίσθιας σύγκρουσης με μόλις 16 χλμ./ώρα έδειξε ότι η ζώνη ασφαλείας πιέζει αρκετά την κοιλιά και τα εσωτερικά όργανα, με αποτέλεσμα ακόμη και σε μία μικρή σύγκρουση ενδεχομένως να οδηγήσει δυνητικά σε τραυματισμούς.

Αυτό συμβαίνει επειδή η επένδυση του χειμερινού μπουφάν εμποδίζει τη ζώνη ασφαλείας να εφαρμόζει άνετα στο σώμα. Αντί να ακουμπά στα οστά του ισχίου στους ενήλικες ή στους μηρούς στα παιδιά, κάθεται πολύ ψηλά, πιέζοντας τα εσωτερικά όργανα του ανθρώπου. Το ίδιο μπορεί να γίνει ακόμη και κατά το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.

Χωρίς μπουφάν, η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει ιδανικά να εφαρμόζει άνετα στους μηρούς του παιδιού. Επομένως, ιδανικά θα πρέπει να δεθεί χωρίς το χειμερινό μπουφάν. Μάλιστα, εάν είναι απαραίτητο να φορεθεί το μπουφάν, τότε η ζώνη ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται κάτω από την κοιλιακή χώρα κοντά στους μηρούς. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και σε παιδικά καθίσματα, καθώς η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει πάντα να εφαρμόζει απευθείας στο σώμα.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο τα χοντρά χειμωνιάτικα μπουφάν που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Άλλα χειμωνιάτικα ρούχα δεν είναι πάντα κατάλληλα για οδήγηση. Τα καπέλα και τα κασκόλ μπορούν να εμποδίσουν την όραση του οδηγού, καθώς και τα γάντια με επένδυση, τα οποία δεν παρέχουν ασφαλές κράτημα στο τιμόνι. Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα έρευνας της γερμανικής ένωσης αυτοκινήτου ADAC, η οποία διεξήχθη σε αυτοκίνητα μέσω δοκιμών πρόσκρουσης.

Επίσης, οι οδηγοί θα πρέπει να αποφεύγουν να φορούν ογκώδη υποδήματα κατά την οδήγηση. Οι χοντρές χειμερινές μπότες μπορεί να δυσκολέψουν τον ακριβή χειρισμό των πεντάλ γκαζιού και φρένου. Παρ’ όλο που δεν απαγορεύεται οι οδηγοί να φορούν μπουφάν, θα πρέπει πάντα να είναι σε θέση να αντιδρούν κατάλληλα σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Ένα σύστημα προθέρμανσης λίγο πριν την έναρξη της εκκίνησης του κινητήρα θα έδινε λύση στο πρόβλημα. Ωστόσο, οι οδηγοί, σύμφωνα με την ADAC, θα πρέπει πάντα να βγάζουν το μπουφάν τους πριν μπουν στο αυτοκίνητο ή τουλάχιστον να το τραβούν πάνω από τη ζώνη ασφαλείας, αφού πρώτα δέσουν τη ζώνη ασφαλείας. Εναλλακτικά, μπορούν να οδηγούν με το χειμερινό μπουφάν τους ανοιχτό.

