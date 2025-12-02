Σπείρα ανηλίκων είχε «ρημάξει» μαγαζιά και αυτοκίνητα στη Ρόδο – Μόλις… 11 ετών το μικρότερο μέλος

Μία συμμορία ανηλίκων φαίνεται ότι είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στη Ρόδο, καθώς «άδειαζαν» μαγαζιά ενώ έκλεβαν και αυτοκίνητα.

Η σπείρα φέρεται να είχε κάνει μπαράζ κλοπών με τα πέντε μέλη της να έχουν ταυτοποιηθεί και να είναι όλα ανήλικα, με το μικρότερο μόλις 11 ετών και το μεγαλύτερο… 14.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πέντε ανήλικοι που είχαν τουλάχιστον 36 κλοπές στο «βιογραφικό» τους, ήταν ηλικίας 11, 12, 13, 14 και 14, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι, είχαν συγκροτήσει συμμορία και ενεργώντας από κοινού χρησιμοποιώντας κλεμμένα αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις, μετέβαιναν σε κλειστά καταστήματα και τα παραβίαζαν αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Από την αποδόμηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας εξακριβώθηκε οτι:

Το χρονικό διάστημα από 15.05.2025 έως 27.11.2025 αφαίρεσαν – 12- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Την 23.09.2025 αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από κερματοφόρο μηχάνημα προκαλώντας φθορές συνολικής αξίας -300- ευρώ

Την 29 και 30.09.2025 καθώς και 27.11.2025 αποπειράθηκαν να διαρρήξουν -2- καταστήματα και ξενοδοχείο

Στις 8.10.2025 αφαίρεσαν -2- ηλεκτρικά πατίνια

Το χρονικό διάστημα από 28.09.2025 έως 27.11.2025 παραβίασαν συνολικά -19- καταστήματα αφαιρώντας συνολικά -8.865- ευρώ, -7- ηλεκτρονικές συσκευές, κλειδί αυτοκινήτου και κλινοσκεπάσματα.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

