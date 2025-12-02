Σπείρα ανηλίκων είχε «ρημάξει» μαγαζιά και αυτοκίνητα στη Ρόδο – Μόλις… 11 ετών το μικρότερο μέλος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία συμμορία ανηλίκων φαίνεται ότι είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στη Ρόδο, καθώς «άδειαζαν» μαγαζιά ενώ έκλεβαν και αυτοκίνητα.
Η σπείρα φέρεται να είχε κάνει μπαράζ κλοπών με τα πέντε μέλη της να έχουν ταυτοποιηθεί και να είναι όλα ανήλικα, με το μικρότερο μόλις 11 ετών και το μεγαλύτερο… 14.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πέντε ανήλικοι που είχαν τουλάχιστον 36 κλοπές στο «βιογραφικό» τους, ήταν ηλικίας 11, 12, 13, 14 και 14, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι, είχαν συγκροτήσει συμμορία και ενεργώντας από κοινού χρησιμοποιώντας κλεμμένα αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις, μετέβαιναν σε κλειστά καταστήματα και τα παραβίαζαν αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.
Από την αποδόμηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας εξακριβώθηκε οτι:
Τα αφαιρεθέντα οχήματα αποδόθηκαν στους δικαιούχους.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
