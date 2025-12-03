Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

Για την σύλληψη του γιου του μετά από αστυνομική καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία μίλησε για πρώτη φορά ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Το στέλεχος της ΝΔ τόνισε μεταξύ άλλων πως «το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο».

Όπως ανέφερε «έχω δυο γιους, αυτός είναι ο μικρότερος. Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες. Είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο και μας συμπεριφέρεται το ίδιο. Τελεία και παύλα.

Δεν έχω δει τη δικογραφία. Υπάρχουν πράγματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα τα οποία δεν τα έχει η δικογραφία όπως μου λέει η δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του Δημήτρη.

Δεν έχει η δικογραφία δήλωση του γιου μου στους αστυνομικούς «ξέρεις ποιος είμαι εγώ».

«Το θέμα απασχόλησε πρωινές εκπομπές και βραδινές και δελτία ειδήσεων, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και ξεκαθάρισε πως «όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο».

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του γνωστού πολιτικού συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία μετά από καταδίωξη, ενώ είχε συλληφθεί ξανά τον Σεπτέμβριο διότι κατείχε σπρέι πιπεριού.

