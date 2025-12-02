search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

02.12.2025 23:11

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας σε άμυνα, ενέργεια και οικονομία»

02.12.2025 23:11
gilfoil 99- new

«Οι ΗΠΑ υπογραμμίζουν την άποψη ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας γεωπολιτικός παράγοντας, αλλά μια αξιόπιστη συνέταιρος», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε χαιρετισμό που απηύθυνε στο 36ο ετήσιο Greek Economic Summit (GES2025) που διεξάγει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο που λαμβάνει χώρα στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2025, στο Athenaeum InterContinental Hotel στην Αθήνα.

Η πρέσβης των ΗΠΑ υπογράμμισε το ρόλο του επιμελητηρίου στην ενίσχυση των επιχειρήσεων. «Σήμερα με την γεμάτη τόλμη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ οι σχέσεις ολοένα και βελτιώνονται. Μαζί ΗΠΑ – Ελλάδα επεκτείνουν τις σχέσεις τους σε επίπεδο ‘Αμυνας και Οικονομίας. Προωθούμε την Ελλάδα ως hub ενέργειας» ανέφερε.

«Βασικό θέμα των ημερών η ενέργεια, που είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής ασφάλειας», σημείωσε η Αμερικανίδα πρέσβης και πρόσθεσε: «Οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει να υποστηρίξουν το ρόλο της Ελλάδας ως θεματοφύλακα και πύλη στην Ευρώπη».

Υπογράμμισε την ανάγκη να επεκταθεί η συνεργασία στο LNG, να ενισχύσουμε την οικονομική ανθεκτικότητα και τις ελληνοαμερικανικές πρωτοβουλίες στρατηγικής και να εστιάσουμε στις αναδυόμενες. Τόνισε πως ερευνητικά hubs ιδρύονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ανέφερε την ανάγκη να εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά επιστημόνων και επιχειρηματιών και να προωθηθεί η κυβερνοασφάλεια.

«Είναι συναρπαστικό να βλέπω ότι Ελλάδα και ΗΠΑ αξιοποιούν αυτές τις ευκαιρίες. Να διαμορφώσουμε αυτή την εποχή μαζί».

«Στην καρδιά της σχέσης μεταξύ Ελλάδας – ΗΠΑ είναι οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων. Οι σχέσεις μεταξύ των λαών μας είναι αναντικατάστατη», κατέληξε.

ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος για τη νέα κακοκαιρία: «Δεν χρειάζεται πανικός» – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμων 9 μποφόρ

ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός μαραθώνιος στο Κρεμλίνο: Πεντάωρη συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Κούσνερ για το Ουκρανικό -«Δεν βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη»

ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή κακοκαιρία σαρώνει τις ΗΠΑ: Ένας νεκρός, εκατοντάδες τροχαία και ο πρώτος χιονιάς για την Ανατολική Ακτή (Video/Photos)

LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να παντρευτώ αλλά έχω υψηλά στάνταρ» (Video)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος για τη νέα κακοκαιρία: «Δεν χρειάζεται πανικός» – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμων 9 μποφόρ

ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

1 / 3