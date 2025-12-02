Μητσοτάκης στο «Future Unfold – Framing the Future of Technology»: Δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγικότητα χωρίς τεχνολογία

Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με προκλήσεις, αλλά και με ευκαιρίες, την ώρα που η χώρα έχει ξεπεράσει αρκετές άλλες, ως προς τις ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες.

«Το gov.gr ήταν μια επανάσταση και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις» τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτό το ψηφιακό άλμα από τις βασικές υπηρεσίες σε πιο σύνθετες, μας έχει επιτρέψει να σκεφτόμαστε την επόμενη ημέρα.

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Μητσοτάκης στον «ΦΑΡΟ», ένα από τα εμβληματικά έργα Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και στον υπερυπολογιστή Δαίδαλο. Στόχος είναι να υπάρξει πρόσβαση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναπτύξουν προϊόντα και εφαρμογές. «Για μια χώρα η οποία κυνηγάει πιο γρήγορα την Ευρώπη δεν αρκούν μόνο οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης, αλλά πρέπει να υπάρχει σύνδεση και με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων», είπε, εξηγώντας ότι σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγικότητα χωρίς αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην εκθεση παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο λέγοντας ότι έχει αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις. «Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις με τα εργαλεία πιστοποίησης της ηλικίας που θα τα χρησιμοποιήσουμε σε απλές εφαρμογές όπως για παράδειγμα στην πώληση καπνικών προϊόντων» σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι εκεί η τεχνολογία θα μας είναι χρήσιμη για να βάλουμε περιορισμούς.

