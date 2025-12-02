Φάμελλος: Στηρίζουμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Θα είμαι στην παρουσίαση της «Ιθάκης» γιατί η κοινωνία απαιτεί ενωτική προοδευτική λύση

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τη συζήτηση στον προοδευτικό χώρο, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελλος το πρωί σε συνέντευξή του στην Ertnews και τον Γιώργο Σιαδήμα.

Σε ό,τι αφορά την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως πρόκειται για ένα «σημαντικό βιβλίο» και πως ο ίδιος θα πάει στην αυριανή εκδήλωση όπως έχει παραστεί σε όλες τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου, αλλά και τις συζητήσεις στον προοδευτικό χώρο. Το ζητούμενο είπε από εδώ και πέρα, είναι να υπάρξει μια ενωτική πρωτοβουλία για προοδευτική απάντηση, χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αρχικά, αναφέρθηκε στις συζητήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους που είχε χθες στη Χαλάστρα και στο μπλόκο των Μαλγάρων και για μια ακόμη φορά έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου κάνοντας λόγο για κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής. Σημείωσε ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και πως ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Κληθείς να σχολιάσει ποια θέση παίρνει στο δίλημμα της κυβέρνησης «διάλογος με ανοιχτούς ή κλειστούς δρόμους» ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον διάλογο παρελκυστικά, για να καθυστερεί την επίλυση των προβλημάτων. «Εμείς δε λέμε να γίνει διάλογος, λέμε να λυθούν τα προβλήματα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε επιπλέον πως «η κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο που εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για το αγροτικό πρόβλημα της χώρας, δεν κάνει ουσιαστικό διάλογο, και θα έλεγα ότι εξαπατά και τους αγρότες». Κάτι που όπως είπε το βλέπουμε σε πολλά επίπεδα «από το κόστος παραγωγής, τα εργατικά χέρια, τη ρευστότητα, τα αγροτικά χρέη, μέχρι το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Με ευθύνη της κυβέρνησης, είπε, υπάρχουν 1 δισ. ευρώ κλεμμένες επιδοτήσεις» ανέφερε. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε, «είναι γαλάζιο σκάνδαλο» όπου η εξαπάτηση φθάνει σε σημείο «από τη μια μεριά να μην γίνει έρευνα για τους υπουργούς, παρότι το ζητάει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, για τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη, και από την άλλη μεριά να κρύβει μάρτυρες από την Εξεταστική Επιτροπή. Χώρια τις ακραίες δικαιολογίες που ακούμε για αγρότες που πλούτισαν από Τζόκερ και από Λόττο και από λαχεία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο θέμα».

Και πρόσθεσε πως «ακόμα και αυτή η προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης που εξαγγέλθηκε, έχει δοθεί σχεδόν μισή σε σχέση με προηγούμενα χρόνια – ιδιαίτερα σε σχέση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπου είχαν τακτοποιηθεί οι χρηματοροές, και το χρονοδιάγραμμα των ενισχύσεων – και πάρα πολλοί αγρότες είναι εκτός ενισχύσεων».

Περιγράφοντας την κατάσταση στον αγροτικό χώρο μίλησε για «ντόμινο» πτωχεύσεων και ανέφερε πως, έχοντας ο ίδιος επισκεφθεί παρά πολλούς αγροτικούς νομούς τον τελευταίο μήνα, πάρα πολλοί αγρότες, αλλά και κτηνοτρόφοι, που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, «εδώ και έναν χρόνο δεν έχουν κοπάδια, δεν έχουν εισόδημα και δεν έχουν πάρει ούτε αποζημίωση για τα ζώα που χάθηκαν, αλλά ούτε και ένα επίδομα επιβίωσης».

«Υπάρχουν αγρότες με πολυμελείς οικογένειες που δεν έχουν να δώσουν τίποτα στα παιδιά τους για να πάνε σχολείο» πρόσθεσε. Οι τίμιοι αγρότες, βιώνουν μια «ακραία εξαπάτηση» από την κυβέρνηση, είπε, και συμπλήρωσε πως «το να υπάρχουν αγρότες στην ελληνική ύπαιθρο και να υπάρχουν ελληνικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, αφορά και τους καταναλωτές, αφορά και τους πολίτες που ζούνε στις πόλεις και αφορά και το εμπόριο, αφορά και το ΑΕΠ, δηλαδή συνολικά την οικονομική παραγωγή της χώρας».

«Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κινητοποίηση, η οποία εξελίσσεται, είναι μια κινητοποίηση για τα συμφέροντα όλης της χώρας. Δεν είναι κινητοποίηση μόνο για τα συμφέροντα ενός κλάδου» ανέφερε υπερασπιζόμενος τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Το βιβλίο Τσίπρα να συμβάλει στη συζήτηση για μια ενωτική προοδευτική απάντηση

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε πως «είναι ένα σημαντικό βιβλίο, το οποίο ξεκαθαρίζει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εμείς, και ιδιαίτερα οφείλω να πω κι εγώ, που ήμουν μέλος της κυβέρνησης, σε ένα βαθμό γνωρίζαμε, τον πυρήνα της διαπραγμάτευσης και της κυβέρνησης του 2015 – 2019, αλλά θεωρώ ότι ξεκαθαρίζονται πάρα πολλά».

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «κάθε πολιτικός, και ο Αλέξης Τσίπρας, έχει τη δυνατότητα και να κάνει απολογισμό και να κάνει κριτική και αυτοκριτική και να κάνει σχόλια για επιλογές», και για τις δικές του και για άλλων στελεχών. «Προφανώς μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί», είπε, όμως το κεντρικό σήμερα, είναι το «τι κάνουμε τώρα».

«Η άποψη μου», συνέχισε, «είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει μια ενωτική, προοδευτική και δημοκρατική απάντηση. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι τα πράγματα δεν πάνε άλλο με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στις πρωτοβουλίες για τον προοδευτικό διάλογο και στην εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή που έγινε την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίζοντας σημαντική την συμμετοχή Ανδρουλάκη.

Αναφέρθηκε εκ νέου στην ανάγκη για ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο λέγοντας πως η πρόταση αυτή απευθύνεται καταρχάς σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά αλλά και σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ενώ «σαφέστατα σε αυτή την απάντηση έχει και χώρο και σημαντικό κεφάλαιο ο Αλέξης Τσίπρας».

Σημείωσε ακόμα ότι η συζήτηση για το βιβλίο δεν πρέπει να μένει στις λεπτομέρειες του παρελθόντος αλλά να αξιοποιηθεί για το μέλλον ώστε να υπηρετήσει μια ενωτική προοδευτική απάντηση. «Ο προοδευτικός χώρος πρέπει να είναι έτοιμος» είπε, προσθέτοντας, «έχουμε αργήσει».

Στο ερώτημα αν θα βρίσκεται αύριο στην παρουσίαση, απάντησε πως θα πάει «επειδή συμμετέχω σε όλες τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται στο προοδευτικό χώρο και έχω παρακολουθήσει και όλες τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου με τον Αλέξη Τσίπρα, σκοπεύω να είμαι στην παρουσίαση αυτή». Αλλά και γιατί αφορά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κι επιπλέον, πρόσθεσε, «θα συμμετέχω γιατί θέλω να δώσω ταυτόχρονα και το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενωτικός, προοδευτικός διάλογος που να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή να μη λέμε μόνο ότι θα είναι καταστροφική μια τρίτη κυβέρνηση της δεξιάς, αλλά να κάνουμε πράξη τη βούλησή μας να είναι ενωτική και προοδευτική αυτή η απάντηση. Γιατί οι πολίτες λένε, “γιατί δεν συνεργάζεστε;”».

Διαβάστε επίσης:

Τροπολογία Χρυσοχοΐδη για τα όπλα – Αυστηροποιείται το πλαίσιο

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση για τη διαβίβαση στη Δικαιοσύνη των καταθέσεων «χασάπη», Σεμερτζίδου, Μαγειρία – «Οι πρόεδροι γνώριζαν τα πάντα», κατέθεσε η Μαρκοπούλου

Μητσοτάκης για τις συλλογικές συμβάσεις: Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί έναν από τους πάγιους και κύριους στόχους της κυβέρνησης