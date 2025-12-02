Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση για τη διαβίβαση στη Δικαιοσύνη των καταθέσεων «χασάπη», Σεμερτζίδου, Μαγειρία – «Οι πρόεδροι γνώριζαν τα πάντα», κατέθεσε η Μαρκοπούλου

Σε φορτισμένο κλίμα, που σημαδεύθηκε από υψηλών τόνων αντιπαράθεση «ζωηρούς» διαλόγους και οδήγησε στην αποχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης από την ψηφοφορία για τη διαβίβαση στη Δικαιοσύνη και την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες των καταθέσεων του «χασάπη» και του ζεύγους Σεμερτζίδου- Μαγειρία για τα κέρδη από λαχεία και τυχερά παιγνίδια, συνεδριάζει από το πρωί η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επικοινωνιακό πυροτέχνημα και show καταλόγισαν στην γαλάζια πλειοψηφία τα κόμματα με τη Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ να θέτει ως προϋπόθεση να σταλούν στις Δικαστικές Αρχές και οι καταθέσεις άλλων κρίσιμων μαρτύρων, όπως αυτές των κ.κ. Μπαμπασίδη και Ντογκούλη.

«Η επικοινωνιακή διαχείριση είναι ίδια βήματα με το έγκλημα Τεμπών, συνεχίστε στον ίδιο δρόμο, εφόσον τίθεται αυτό το θέμα, υποβάλλουμε κι εμείς αίτημα για τον κ. Βορίδη και τον Φάνη Παππά με το αίτημα διερεύνησης εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδορκίας», είπε η κ. Αποστολάκη και διευκρίνισε πως στην κατάθεση του ο κ. Βορίδης είχε δηλώσει πως μετά την αποχώρηση από το υπουργείο δεν ασχολήθηκε με ζητήματα ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως, συνέχισε, την περασμένη εβδομάδα ο κ. Ντογκούλης επιβεβαίωσε ότι ετοιμαζόταν να πάει να τον δει στο Μαξίμου γιατί ήταν πρόσωπο αναφοράς στον αγροτικό συνδικαλιστικό κόσμο.

Να προσκομιστούν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των τυχόν ελέγχων που έγιναν από το ΣΔΟΕ από το 2016 έως το 2021, για τους κερδοφόρους λαχνούς, ζήτησε ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, αίτημα με το οποίο συμφώνησε η ΝΔ.



Πηγές ΝΔ

«Για ποιο λόγο η αντιπολίτευση δεν θέλει να ερευνηθούν οι «υπερτυχεροί»; Προστατεύουν κάποιον ή κάτι;», διερωτώνται πηγές της ΝΔ, καλώντας την αντιπολίτευση να απαντήσει για ποιο λόγο δεν επιθυμεί να ελεγχθεί εάν τα λαχεία που κερδήθηκαν ήταν θέμα καθαρής τύχης ή προϊόν άλλης δραστηριότητας.

Πηγές ΠΑΣΟΚ

Και ένοχη και απομονωμένη η ΝΔ επέλεξε τον ευτελισμό της διαδικασίας σε μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της εδραιωμένης στην κοινωνία πεποίθησης περί της κυβερνητικής συγκάλυψης της αλήθειας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκάλυψη την οποία επιχειρεί με την ίδια μεθοδολογία που ακολούθησε και στην εξεταστική για τα Τέμπη.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Με φόντο την κατακραυγή για τις αποκαλύψεις ότι οι «γαλάζιοι» εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζονται ιδιαίτερα τυχεροί προκειμένου να δικαιολογήσουν υπέρογκα ποσά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς τους, η ΝΔ ρίχνει ακόμα ένα προπέτασμα καπνού. Διά του εισηγητή της στην Εξεταστική Επιτροπή, Μ. Λαζαρίδη, ζήτησε να σταλούν στον Εισαγγελέα οι καταθέσεις των «γαλάζιων» υπερτυχερών. Προσπαθεί ξανά να δημιουργήσει εντυπώσεις άνευ ουσίας για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη. Προσπαθεί να πείσει ότι δήθεν η κυβερνητική πλειοψηφία «στέλνει υποθέσεις στη δικαιοσύνη». Το κάνει όμως χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία και ερωτήματα, χωρίς να τεκμηριώνει συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν.



Αποχή από την ψηφοφορία

Οι τόνοι ανέβηκαν πολλές φορές. Η πλειοψηφία ζήτησε να τεθούν σε ψηφοφορία αφενός η διαβίβαση στη Δικαιοσύνη και την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες των καταθέσεων Στρατάκη, Σεμερτζίδου και του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία (σ.σ. καταθέτει την Πέμπτη) καθώς και της σημερινής μάρτυρος Δέσποινας Μαρκοπούλου από την εταιρία ΣΟΛ ΑΕ για το αδίκημα της απείθειας, καθώς δεν ήθελε τηλεοπτική κάλυψη.

«Απέχουμε από την ψηφοφορία», έσυρε πρώτη τον χορό της αποχής η Μιλένα Αποστολάκη με τη συνάδελφό της Ευαγγελία Λιακούλη να κάνει λόγο για επικοινωνιακό πυροτέχνημα της πλειοψηφίας. Για «κοροϊδία», μίλησε ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Διαμάντω Μανωλάκου να συμπληρώνει πως «δεν συμμετέχουμε σε μορφές συγκάλυψης». «Προανακριτική τώρα» ζήτησε ο Κώστας Μπούμπας από την Ελληνική Λύση, ενώ ο Γιώργος Ρούντας από τη Νίκη σχολίασε πως απέχουν από τον ευτελισμό. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Πλεύση Ελευθερίας. «Ο Θεός να μας βοηθήσει, απέχουμε», ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο ανεξάρτητος Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Βεντέτα Λαζαρίδη- Λιακούλη

Τα αίματα άναψαν όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης επανέλαβε πως συγγενείς της Ευαγγελίας Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ είχαν απευθυνθεί στο ΚΥΔ του «γαλάζιου» Δημήτρη Ντογκούλη.

«Η εξεταστική δεν είναι καφενείο, δεν αντέχει λάσπη στο ανεμιστήρα. Το γαρ πολύ της θλίψεως γελά παραφροσύνη, θα πω για τον κ. Λαζαρίδη», αντέδρασε στις νέες δηλώσεις του κ. Λαζαρίδη και προειδοποίησε ότι η ανοχή έλαβε τέλος και πως εάν χρειαστεί να ασκήσει τα «νόμιμα δικαιώματά της».

Είναι ενδεικτικός ο έντονος διάλογος που είχαν:

Μ. Λαζαρίδης: Η κ. Λιακούλη άφησε υπονοούμενα, για συζήτησή μας τη περασμένη Πέμπτη. Ξεκίνησε φεύγοντας από εδώ, λέγοντάς μου ότι θα ψάξει τους γονείς μου. Που και οι δύο δεν είναι στη ζωή πλέον. Και μου είπατε ότι θέλω να καλύψω τις πομπές μου. Και εγώ σας ρώτησα ποιες είναι αυτές. Αυτά συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη.

Ε. Λιακούλη: Λέτε ψέματα! Μου είπατε ότι αυτό που πάθατε με τον Τζεδάκη, θα το πληρώσουμε

Μ. Λαζαρίδης: Μην τολμήσετε να πιάσετε ξανά τους γονείς μου στο στόμα σας

Ε. Λιακούλη: Λέτε ψέματα

Μ. Λαζαρίδη: Δεν είμαι από τους πολιτικούς που δέχομαι απειλές. Ας πράξει ο καθένας αυτά που θέλει να πράξει

Ε. Λιακούλη: Ήταν μάρτυρες και αστυνομικοί.

Απορρίφθηκε το αίτημα Μαρκοπούλου

Μετά τα όσα επεισοδιακά καταγράφηκαν επί του αιτήματος της ΝΔ σύσσωμη η επιτροπή απέρριψε το αίτημα της συνεργαζόμενης ορκωτής λογίστριας στον ΟΠΕΚΕΠΕ Δέσποινας Μαρκοπούλου να μην υπάρξει δημόσια μετάδοση της εικόνας και της φωνής της, εκφράζοντας φόβους στοχοποίησης της.

Η μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη «αν έκρουσε τον κίνδυνο του κινδύνου στους τρεις προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους οποίους συνεργάστηκε και συγκεκριμένα στους κ.κ. Μελά, Μπαμπασίδη και Σημανδράκο, απάντησε ότι «φυσικά και επικοινωνήσαμε και γραπτώς και προφορικώς. Τα έχουμε πει και τα έχουμε επικοινωνήσει όλα». Στο ερώτημα εάν είχε αντιληφθεί σύγκρουση συμφερόντων εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα στον τεχνικό σύμβουλο και τα ΚΥΔ, απάντησε πως αυτό ήταν πέραν του πεδίου ελέγχου της. Σχολίασε ακόμη πως οι αλλεπάλληλες αλλαγές διευθυντών «δεν είναι σύνηθες φαινόμενο».

Στην ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη για τη συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε σε δυσκολία άντλησης στοιχείων, ενώ υποστήριξε πως υπήρχε δυσκολία «όχι μόνο από την κ. Τυχεροπούλου, αλλά από ολόκληρο τον Οργανισμό». Απέρριψε πως διαπίστωσε δόλο, υπεξαίρεση ή πολιτική παρέμβαση, λέγοντας πως σε αυτή την περίπτωση θα είχε ενημερώσει αρμοδίως. «Ό,τι λάθη εντοπίσαμε, τα αναδείξαμε», είπε.

«Με την ελεγκτική γνώμη των ετών 2021-2022-2023 ως ορκωτή λογίστρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, η μάρτυρας δήλωσε πως οι γνώμες της βασίστηκαν στα δεδομένα της κάθε χρονικής στιγμής που την τροοφοδοτούσαν οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι δεν γνώριζε τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία.

Σε ότι αφορά τη γνωστή σε όλους σύγκρουση συμφερόντων ( Τεχνικός σύμβουλος, Συντονιστής ΚΥΔ .) παράμετρος με καταλυτική επίδραση στη δυσλειτουργία του Οργανισμού, αρνήθηκε να απαντήσει αν την είχε αντιληφθεί επικαλούμενη ότι τα θέματα αυτά βρίσκονται εκτός των καθηκόντων της . Εάν γνώριζε μετεγενεστέρα πρόσθετα στοχεία ίσως η ελεγκτική της γνώμη να είχε διαφορετικό περιεχόμενο», ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Οι «γαλάζιοι» πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ γνώριζαν τα πάντα για το «πάρτι» – Η ΝΔ συνεχίζει στον δρόμο της αυτογελοιοποίησης», ανέφεραν για την κατάθεση Μαρκοπούλου πηγές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι πρόσθεσαν: «Οι διοικήσεις που το Μέγαρο Μαξίμου διόρισε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν ενημερωθεί για τις «τρύπες» στα συστήματα ελέγχου, όπως αποκάλυψε η Δέσποινα Μαρκοπούλου, εκπρόσωπος της Σ.Ο.Λ. ΑΕ.».

Διαβάστε επίσης

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

Αγροτικό: «Φίλια πυρά» κατά της κυβέρνησης από την Αραμπατζή – Ερώτηση για το Μέτρο 23

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κλήση για τον «φραπέ» στις 11/12 – Ποιοι θα καταθέσουν τον Δεκέμβριο