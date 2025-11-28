search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 09:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

28.11.2025 14:46

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κλήση για τον «φραπέ» στις 11/12 – Ποιοι θα καταθέσουν τον Δεκέμβριο

28.11.2025 14:46
exetastiki_opekepe_new

Η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί για δεύτερη φορά τον «φραπέ» να … πιει τον καφέ του για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Αν θα είναι πικρός ή γλυκός μένει να αποδειχθεί. Αν θα έρθει αυτή τη φορά, γιατί την πρώτη φορά έκανε …κοπάνα και φυσικά τι θα πει. 

Για τις 11 Δεκεμβρίου η δεύτερη κλήση του «φραπέ»

Σύμφωνα με πληροφορίες η δεύτερη κλήτευση του «φραπέ», κατά κόσμον Γιώργου Ξυλούρη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Πάντως, η πλειοψηφία παίζοντας καθυστερήσεις δεν συμφώνησε με τη βίαιη προσαγωγή του που επιφυλάσσεται εάν δεν προσέλθει και αυτή τη φορά.

Από την επομένη ημέρα αρχίζουν οι καταθέσεις πολιτικών προσώπων, καθώς οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κληθούν προς κατάθεση ο Χρήστος Μπουκώρος που κατηγορείται από την αντιπολίτευση ότι είχε ενημερωθει από το Μαξίμου ότι το όνομά του βρισκόταν στις επισυνδέσεις και γι αυτό δεν επρόκειτο να υπουργοποιηθεί. Μαζί με τον γαλάζιο βουλευτή Μαγνησίας θα κληθεί και ο «πράσινος» βουλευτής Μανώλης Χνάρης. 

Διάλειμμα λόγω προϋπολογισμού

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, από τις 12 έως και τις 16 Δεκεμβρίου η εξεταστική επιτροπή δεν θα συνεδριάσει. Την επομένη όμως της ψήφισής του τα μέλη της θα πιάσουν και πάλι δουλειά, εξετάζοντας τα τέσσερα βαριά πολιτικά ονόματα. Ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος και τότε υπουργός Επικρατείας και νυν υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να καταθέσουν στις 17 Δεκεμβρίου. 

Μια ημέρα αργότερα, προγραμματίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη για το ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα και όσα είπε κατά την αντιπολίτευση ο Χρήστος Μπουκώρος.

Την ίδια ημέρα, 18 Δεκεμβρίου, το κατώφλι της εξεταστικής επιτροπής θα περάσει και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ για τις πλημμύρες και τις… καρότσες στο Μοσχάτο: Μια εικόνα χίλιες λέξεις με την αντιπλημμυρική θωράκιση της κυβέρνησης

Μητσοτάκης με Μέτσολα: Η Ευρώπη πρέπει να ενηλικιωθεί

Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-evaggelopoulos-new
LIFESTYLE

Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας στο γύρισμα – Συνάδελφοι έβαζαν τα κλάματα» (Video)

agrotes-malgara
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρόβλημα για τη ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

PAPARIZOU
LIFESTYLE

Σήμερα ή αύριο παίρνει εξιτήριο η Έλενα Παπαρίζου – Ποια θα είναι η πρώτη της εμφάνιση

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Συνάντηση Χατζηδάκη με κτηνοτρόφους της Κρήτης σήμερα 

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων έρχεται τα Χριστούγεννα στο Θέατρο Ροές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 09:25
pavlos-evaggelopoulos-new
LIFESTYLE

Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε κλίμα τρομοκρατίας στο γύρισμα – Συνάδελφοι έβαζαν τα κλάματα» (Video)

agrotes-malgara
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρόβλημα για τη ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

PAPARIZOU
LIFESTYLE

Σήμερα ή αύριο παίρνει εξιτήριο η Έλενα Παπαρίζου – Ποια θα είναι η πρώτη της εμφάνιση

1 / 3