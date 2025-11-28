Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κλήση για τον «φραπέ» στις 11/12 – Ποιοι θα καταθέσουν τον Δεκέμβριο

Η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί για δεύτερη φορά τον «φραπέ» να … πιει τον καφέ του για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Αν θα είναι πικρός ή γλυκός μένει να αποδειχθεί. Αν θα έρθει αυτή τη φορά, γιατί την πρώτη φορά έκανε …κοπάνα και φυσικά τι θα πει.

Για τις 11 Δεκεμβρίου η δεύτερη κλήση του «φραπέ»

Σύμφωνα με πληροφορίες η δεύτερη κλήτευση του «φραπέ», κατά κόσμον Γιώργου Ξυλούρη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Πάντως, η πλειοψηφία παίζοντας καθυστερήσεις δεν συμφώνησε με τη βίαιη προσαγωγή του που επιφυλάσσεται εάν δεν προσέλθει και αυτή τη φορά.

Από την επομένη ημέρα αρχίζουν οι καταθέσεις πολιτικών προσώπων, καθώς οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κληθούν προς κατάθεση ο Χρήστος Μπουκώρος που κατηγορείται από την αντιπολίτευση ότι είχε ενημερωθει από το Μαξίμου ότι το όνομά του βρισκόταν στις επισυνδέσεις και γι αυτό δεν επρόκειτο να υπουργοποιηθεί. Μαζί με τον γαλάζιο βουλευτή Μαγνησίας θα κληθεί και ο «πράσινος» βουλευτής Μανώλης Χνάρης.

Διάλειμμα λόγω προϋπολογισμού

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, από τις 12 έως και τις 16 Δεκεμβρίου η εξεταστική επιτροπή δεν θα συνεδριάσει. Την επομένη όμως της ψήφισής του τα μέλη της θα πιάσουν και πάλι δουλειά, εξετάζοντας τα τέσσερα βαριά πολιτικά ονόματα. Ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος και τότε υπουργός Επικρατείας και νυν υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να καταθέσουν στις 17 Δεκεμβρίου.

Μια ημέρα αργότερα, προγραμματίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη για το ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα και όσα είπε κατά την αντιπολίτευση ο Χρήστος Μπουκώρος.

Την ίδια ημέρα, 18 Δεκεμβρίου, το κατώφλι της εξεταστικής επιτροπής θα περάσει και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος…

