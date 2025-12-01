search
Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

01.12.2025 06:25

«Ιθάκη»- παρουσίαση: Στίγμα ότι είναι πολιτικά «παρών» δίνει ο Τσίπρας την Τετάρτη

tsipras alexis milaei

Στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, την Τετάρτη, είναι στραμμένα τα βλέμματα αυτή την εβδομάδα, όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα, με την κυκλοφορία του βιβλίου του να αποτελεί ήδη εκδοτικό και πολιτικό γεγονός.

Στην εκδήλωση που θα γίνει στο θέατρο Παλλάς, με ελεύθερη είσοδο (ώρα προσέλευσης 18:30), ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να δηλώσει πολιτικά «παρών» και ενδεχομένωςνα δώσει ένα στίγμα των επόμενων κινήσεών του.

Η κυκλοφορία του βιβλίου του, που προκάλεσε έντονες συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, αποτελεί ως επί το πλείστον ένα «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» με το «χθες». Ωστόσο, στην παρουσίαση αναμένεται να αναφερθεί περισσότερο στο «τώρα», την τρέχουσα πολιτικο-οικονομική κατάσταση, κάτι που παραπέμπει και σε κριτική στην κυβέρνηση.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν, αν και πόσο θα ανοίξει τα χαρτιά του για το άμεσο και μεσοπρόθεσμό μέλλον, για το αν σκοπεύει να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή με τη δημιουργία νέου κόμματος. Εκτιμάται πάντως ότι θα δίνει μια γεύση για τις προθέσεις του, αν και φαίνεται πως δεν βιάζεται να ξεδιπλώσει τα επόμενα βήματα – ενδεχομένως συνεχίζει να ζυγίζει τα δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση δηλώνει πολιτικά «ενεργός», άλλωστε πρόσφατα διεμήνυσε «δεν είμαι συνταξιούχος» (στο podcast της Boοkvoice) ενώ ανάλογο μήνυμα στέλνει στο κλείσιμο του βιβλίου του (κεφ. «Πυξίδα»). Στο «καράβι» της χώρας για νέους ορίζοντες, αναφέρει, «όσοι από μας, παίρνουμε τη θέση μας στο πλήρωμα, πιο έμπειροι πια, πιο σοφοί και πιο έτοιμοι».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το ποια θα είναι η προσέλευση του κόσμου και βέβαια, ποια πολιτικά πρόσωπα ή προσωπικότητες θα δώσουν το «παρών». Αναμένεται πάντως πως θα προσέλθουν οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Σε ό,τι αφορά των πάνελ των ομιλητών, στο ιστορικό αποτύπωμα του βιβλίου αναμένεται να αναφερθούν η καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας (Παν. Θεσσαλίας) Ιωάννα Λαλιώτου, και ο ιστορικός και Ομότιμος Καθηγητής του Παν. Αθηνών Αντώνης Λιάκος. Για τα όσα καταγράφει το βιβλίο σε σχέση με την οικονομική κρίση και την έξοδο από τα μνημόνια, αναμένεται να αναφερθούν η Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και ο Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Θα ακολουθήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ την ευθύνη της παρουσίασης και του συντονισμού έχουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου (Alpha TV) και Αντώνης Αντζολέτος (Σκάϊ-Η Καθημερινή).

