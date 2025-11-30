Ουκρανία και πρόγραμμα SAFE θα συζητηθεί την Δευτέρα στις Βρυξέλλες – Συμβούλιο Εξωτερικών υποθέσεων των υπ. Αμυνας

Στις Βρυξέλλες θα πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο στην πρωτεύουσα του Βελγίου όπου δύο θέματα θα κυριαρχήσουν.

Το ένα είναι η βοήθεια στην Ουκρανία, όπου πολλά θα εξαρτηθούν και από το πως θα έχουν πάει οι συζητήσεις στη Φλόριντα απόψε, ενώ το δεύτερο είναι το πρόγραμμα SAFE.

Στη σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντένις Σμίχαλ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στο γεύμα εργασίας θα συζητηθεί το πρόγραμμα SAFE μαζί με άλλα ζητήματα που αφορούν την αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ.

