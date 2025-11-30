ΣΥΡΙΖΑ προς ΝΔ: «Πρώτα κλέβετε τους αγρότες, μετά τους κοροϊδεύετε και στο τέλος τους δέρνετε»

Με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις κινητοποιήσεις των αγροτών την Κυριακή, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση: «Οι αγρότες ζητούν τα χρήματα που διακινούνται, αλλά δεν μπορούν να τα λάβουν γιατί το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βάλει δύσκολα στη κυβέρνηση».

Αναλυτικά:

«Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες ζητούν τα χρήματα που διακινούνται, αλλά δεν μπορούν να τα λάβουν γιατί το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βάλει δύσκολα στη κυβέρνηση.

Αυτή είναι η πολιτική σας κ. Μητσοτάκη.

Πρώτα τους κλέβετε.

Μετά τους κοροϊδεύετε.

Στο τέλος τους δέρνετε».

