Δημοσκόπηση Marc: Οριακή ανάκαμψη ΝΔ, στάσιμο το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε για το κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

Ένα νέο «κόμμα Τσίπρα» θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αφετηρία επανασυσπείρωσης για την Κεντροαριστερά απαντά το 26,1% των ερωτηθέντων στη νέα δημοσκόπηση της Marc για το «Πρώτο Θέμα», την ώρα που το 19,6% δηλώνει πως θα ήθελε να δει τον Αντώνη Σαμαρά να ιδρύει δικό του πολιτικό φορέα.

Στην έρευνα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καταγράφοντας οριακή ανάκαμψη και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ που παραμένει στάσιμο.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη με 27%, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής (11,7%).

Ακολουθούν:

Πλεύση Ελευθερίας: 8%

Ελληνική Λύση: 7,5%

ΚΚΕ: 7,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,2%

Φωνή Λογικής: 2,4%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Νίκη: 2,3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%

Σπαρτιάτες: 1,3%

Νέα Αριστερά: 1%

Άλλα κόμματα: 2,4%

Το 3,6% δηλώνει πως δεν προτίθεται να ψηφίσει.

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση της Marc, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΔ: 31%

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 10%

Ελληνική Λύση: 9,7%

ΚΚΕ: 9%

ΣΥΡΙΖΑ: 7,2%

Φωνή Λογικής: 3,6%

ΜέΡΑ25: 3%

Νίκη: 2,7%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

Σπαρτιάτες: 1,6%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Άλλο κόμμα: 4,8%

Η μέτρηση της Marc παραπέμπει σε μία οκτακομματική Βουλή, με την Πλεύση Ελευθερίας με 10% στην τρίτη θέση αλλά με συνεχιζόμενη πτωτική πορεία (απώλειες 0,8 της μονάδας σε σχέση με τον Οκτώβριο) και την Ελληνική Λύση με ελαφρά άνοδο να την ακολουθεί με διαφορά 0,3 της μονάδας, πολύ κοντά σε διψήφια ποσοστά.

Η Marc δίνει ανοδικό το ΚΚΕ στο 9%, όπως και τον ΣΥΡΙΖΑ οριακά, στο 7,2% από 7% τον Οκτώβριο. Μικρή πτώση 0,2 της μονάδας, αλλά άνετα εντός Βουλής το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου και οριακά το ΜέΡΑ25. Αντίθετα, παρά τη μικρή άνοδο των ποσοστών της η Νίκη μένει στο 2,7%, ενώ αρκετά χαμηλότερα είναι τα νούμερα για το κόμμα Κασσελάκη και τη Νέα Αριστερά.

«Καταλληλότερος πρωθυπουργός» ο Μητσοτάκης με 31,2%

Στο ερώτημα για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα με 31,2%.

Ακολουθούν οι:

Νίκος Ανδρουλάκης: 7,8%

Κυριάκος Βελόπουλος: 7,4%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 7,1%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 3,3%

Σωκράτης Φάμελλος: 3,2%

Γιάνης Βαρουφάκης: 2,4%

Στέφανος Κασσελάκης: 2,3%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2,3%

Δημήτρης Νατσιός: 1%

Αλέξης Χαρίτσης: 0,8%

Βασίλης Στίγκας: 0,4%

Άλλο πρόσωπο: 2,4%

Τα νέα πολιτικά εγχειρήματα

Στην έρευνα καταγράφεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για νέα πολιτικά εγχειρήματα. Το 26,1% δηλώνει πως πιστεύει ότι ένα κόμμα Τσίπρα θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει την Κεντροαριστερά, με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (στις εκλογές του 2023) να εκτοξεύουν το ποσοστό αυτό στο 62,6% και του ΠΑΣΟΚ στο 22,5%.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, το 19,6% δηλώνει όπως θα ήθελε να δει την ίδρυση ενός πολιτικού φορέα, με το 59,8% να εκφράζει την άποψη πως θα ήταν καλύτερο να απέχει από την ενεργό πολιτική και ένα 13,6% να εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει στη ΝΔ.

Υπέρ ενός κόμματος Σαμαρά τάσσεται το 27% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 24,2% του ΠΑΣΟΚ. Στον αντίποδα, μόλις το 14,4% των ψηφοφόρων της ΝΔ του 2023 δηλώνει πως θα τον στήριζε, με το ποσοστό να περιορίζεται στο 4,4% μεταξύ όσων σήμερα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΝΔ. Σχεδόν ένας στους τρεις ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης θα έβλεπε θετικά την ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Το 50% «θέλει» εξορθολογισμό των ΕΛΤΑ

Τέλος, ένας στους δύο πολίτες (50%) δηλώνει ότι συμφωνεί με τον εξορθολογισμό των ΕΛΤΑ, εφόσον εξασφαλιστεί εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης.

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες αποδίδουν ευθύνες τόσο στην πολιτική ηγεσία όσο και σε όσους λάμβαναν παράνομες ή αδικαιολόγητες επιδοτήσεις.

