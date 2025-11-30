search
30.11.2025 14:48

Άκομψη παρέμβαση Γεωργιάδη: Ρίχνει γέφυρα συγκυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ, επιτίθεται στον Δούκα και εκφράζει γνώμη για το συνέδριο του Κινήματος (VIDEO)

30.11.2025 14:48
adonis-omilia

Γέφυρα συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ έριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω της εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ.

Ο υπουργός Υγείας είπε πως το μόνο κόμμα με το οποίο μπορεί να συνεργαστεί η κυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως κατά τη δική του κρίση, ουδείς άλλος πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

«Αν το μεγάλο αφεντικό, που είναι ο ελληνικός λαός, μας διατάξει, θα επιδιώξουμε συνεργασία», ανέφερε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. «Ο κ. Δούκας θέλει να βάλει το συνέδριό του να το ψηφίσουνε κιόλας», ανέφερε σκωπτικά, εκφράζοντας γνώμη για το συνέδριο του Κινήματος και αφήνοντας να εννοηθεί πως ο δήμαρχος επιχειρεί εσωκομματικές διαδικασίες με βάση τη δημοκρατική συμμετοχή.

