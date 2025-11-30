Στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της ΕΕ η Κεραμέως για τις κοινωνικές συμβάσεις

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει η Νίκη Κεραμέως, όπου και θα ενημερώσει τους ομολόγους της υπουργούς Εργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Ευρωπαία Επίτροπο Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Roxana Minzatu, για την απόφαση για τις συλλογικές συμβάσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κ. Κεραμέως θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO), που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με θέμα ζητήματα απλούστευσης, εφαρμογής και ελέγχων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, η υπουργός θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DGEMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava.

Κατά τις συναντήσεις, η υπουργός θα παρουσιάσει το περιεχόμενο και τη σημασία της απόφασης για τις συλλογικές συμβάσεις. Επιπλέον, θα ενημερώσει για τον οδικό χάρτη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων που πρόκειται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για τον προγραμματισμό της νομοθέτησης της Κοινωνικής Συμφωνίας στις αρχές του νέου έτους.

