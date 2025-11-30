Τσουκαλάς για αγρότες: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους επιφύλαξε αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις»

«Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις επιφύλαξε στους αγρότες η κυβέρνηση Μητσοτάκη» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

«Στην Εκκλησία τα θαύματα διαρκούν τρείς ημέρες, το «θαύμα» που διαφήμιζε στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε ούτε μια. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί» συνεχίζει.

«Από το 70% της Βασικής Ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%. Για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία. Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες» καταλήγει η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά.

