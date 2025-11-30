Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας – Δεν αποκλείουν να κάνει πίσω το Κίεβο στις εδαφικές παραχωρήσεις

Σε εξέλιξη είναι στη Φλόριντα οι συνομιλίες αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθαρίζει πως ο Λευκός Οίκος θέλει να κλείσει την Κυριακή τα τελευταία αγκάθια της συμφωνίας, το εδαφικό ζήτημα και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Στις δηλώσεις του ο Μάρκο Ρούμπιο, που συμμετέχει στις συζητήσεις, ανέφερε ότι αναμένει να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Στόχος είναι να τερματιστεί ο πόλεμος με έναν τρόπο που θα δημιουργεί έναν μηχανισμό και μια πορεία προς τα εμπρός, ώστε η Ουκρανία να παραμείνει ανεξάρτητη και κυρίαρχη, να μην ξαναζήσει ποτέ πόλεμο και να εξασφαλίσει τεράστια ευημερία για τον λαό της», δήλωσε ο Ρούμπιο την ώρα που ο Ζελένσκι αρνείται να παραχωρήσει εδάφη.

Στις συνομιλίες συμμετέχουν εκτός του Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, επιχειρηματίας που ασκεί και άτυπο διεθνές διπλωματικό ρόλο για τον κ. Τραμπ.

Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Εφ όσον καταλήξουν σε συμφωνία για το τελικό πλάνο Ουκρανία και ΗΠΑ, ο Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Μόσχα την Τρίτη ώστε να παρουσιάσει το πλάνο στον Πούτιν.

Τα δύο αγκάθια στη συμφωνία είναι το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας, όπου στο πρώτο το Κίεβο δεν δέχεται την παραχώρηση εδαφών, ενώ στο δεύτερο οι ΗΠΑ -εκτιμούν στην Ουκρανία- ότι δεν δίνει σαφείς εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά.

