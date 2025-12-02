Μητσοτάκης για τις συλλογικές συμβάσεις: Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί έναν από τους πάγιους και κύριους στόχους της κυβέρνησης

Το χρονοδιάγραμμα για τη νομοθέτηση του νέου πλαισίου που προκύπτει από την Κοινωνική Συμφωνία, ήταν το κύριο αντικείμενο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στην οποία προήδρευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μετείχαν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και εκπρόσωποι των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Στη σύσκεψη τονίστηκε η σημασία του ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου με συναινετικό πνεύμα, χάρη στον οποίο επετεύχθη η συμφωνία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και επισημάνθηκε ότι ο συνδυασμός οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής προϋποθέτει την αμοιβαία επωφελή συνεργασία ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Υπογραμμίστηκε παράλληλα η σημασία της νέας Κοινωνικής Συμφωνίας αφενός για τη βελτίωση των αποδοχών των εργαζόμενων και αφετέρου για την κατοχύρωση ενός σταθερού και υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του σημείωσε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί έναν από τους πάγιους και κύριους στόχους της κυβέρνησης, και υπηρετείται τόσο από τη διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων όσο και από τη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο.

Ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνάντησης εξέφρασε μεγάλη ικανοποίηση του γι’ αυτή την ευρεία συμφωνία «την οποία υπογράψαμε η κυβέρνηση και όλοι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι» και τόνισε ότι αυτή η πρωτοβουλία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τις συλλογικές συμβάσεις στη χώρα μας.

«Γνωρίζουμε στατιστικά -και το είχαμε συζητήσει πολλές φορές- πόσο πίσω ήμασταν στο ποσοστό των εργαζόμενων οι οποίοι καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις. Γνωρίζουμε επίσης και την ευρωπαϊκή υποχρέωση να φτάσουμε σε ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό έως το 2030.

Και, πράγματι, αυτή η πρωτοβουλία πιστεύω ότι αιφνιδίασε ευχάριστα και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, διότι αποδείξατε ότι, με πολύ μεγάλη ωριμότητα και σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, μπορείτε να συνεννοηθείτε και να καταλήξετε σε μία λύση που πιστεύω ότι είναι αμοιβαία ωφέλιμη, τόσο για τις επιχειρήσεις τις οποίες εκπροσωπείτε όσο και για τους εργαζόμενους» είπε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε: «Και νομίζω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο -νομίζω ότι μπορεί να το πιστοποιήσει και η κα Υπουργός- αυτή η πρωτοβουλία ήταν, θα έλεγα, μία κίνηση την οποία την πρόσεξαν στις Βρυξέλλες, σε μία εποχή όπου γενικά επικρατεί περισσότερο η τοξικότητα και η ένταση. Το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να κάθονται στο τραπέζι και να συμφωνούν, με τις όποιες απαραίτητες αμοιβαίες υποχωρήσεις, σε ένα πλαίσιο το οποίο τελικά είναι καλό για όλους, θεωρώ ότι είναι μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε επίσης ότι εφεξής απαιτείται «να μπορούμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτή την υπευθυνότητα και την εμπιστοσύνη την οποία δείξατε και να μην ξεχνάμε ότι η όποια κοινή πρόοδος μπορούμε να πετύχουμε στηρίζεται ταυτόχρονα τόσο στην ενίσχυση των εργαζόμενων όσο και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων» και σημείωσε: «Και πιστεύω ότι αυτή τη χρυσή τομή, την οποία πάντα ψάχνουμε, έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, με τη συμφωνία την οποία υπογράψατε, να την πετύχουμε. Οπότε και πάλι, εκ μέρους μου θερμά συγχαρητήρια και εις ανώτερα. Και πολύ σύντομα η κα Υπουργός θα προσδιορίσει και τα επόμενα βήματα, γιατί θέλουμε πολύ σύντομα αυτά τα οποία συμφωνήσατε να τα νομοθετήσουμε, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό».

Ν. Κεραμέως: οδικός χάρτης πρώτα, διατάξεις προς διαβούλευση και εν συνεχεία προς νομοθέτηση στις αρχές του 2026

Από την πλευρά της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ευχαρίστησε τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για την ποιότητα του διαλόγου-όπως είπε- για τη διάθεση να βρουν κοινό έδαφος ακόμα και σε πεδία που μέχρι πρότινος αποτελούσαν πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων, «για τη διάθεσή τους να διερευνήσουν ευκαιρίες συνεννόησης και συμβιβασμού, συμβάλλοντας έτσι όλοι μαζί σε μία λύση που υπηρετεί το συλλογικό συμφέρον».

Η κ. Κεραμέως επισήμανε επίσης ότι η ουσία της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν, είναι τα οφέλη για όλους, και εργαζόμενους και επιχειρήσεις «με μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων, με πιο σταθερό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και με ξεκάθαρους κανόνες εργασίας για όλους. Και να τους ευχαριστήσω και για τη διακριτικότητα με την οποία χειρίστηκαν την πολύμηνη αυτή διαπραγμάτευση». Και κατέληξε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς για την υποστήριξή σας σε όλο αυτό το εγχείρημα από την πρώτη στιγμή, όταν τότε φάνταζε πολύ μακρινός ο στόχος αυτής της συμφωνίας.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, δύο είναι τα βασικά επόμενα βήματα. Το πρώτο είναι, εντός του μηνός Δεκεμβρίου θα διαμορφωθεί ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ακριβώς είναι και η επιταγή μας. Θα περιέχει την κοινωνική συμφωνία στην οποία καταλήξαμε από κοινού -θα σας σταλεί για σχόλια- και εν συνεχεία έχουμε ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνουμε τις διατάξεις που θα πάνε προς τη Βουλή, προς νομοθέτηση, και οι οποίες διατάξεις θα ενσωματώνουν ακριβώς την κοινωνική συμφωνία στην οποία καταλήξαμε όλοι μαζί. Άρα, δύο τα βήματα: οδικός χάρτης πρώτα, διατάξεις προς διαβούλευση και εν συνεχεία προς νομοθέτηση στις αρχές του 2026».

Κοινωνική εταίροι: Πρόοδο στην οικονομία χωρίς «ευχαριστημένες» επιχειρήσεις αλλά και ευχαριστημένους εργαζόμενους, δεν μπορούμε να πετύχουμε

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος είπε ότι «αυτό που πετύχαμε καταρχήν αναδεικνύει την ανάγκη του κοινωνικού διαλόγου που είχε διαρραγεί ιδίως στα μνημονιακά χρόνια και με δυσκολία περπατούσε όλα τα τελευταία χρόνια που είμαστε σε μια κανονικότητα. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να συζητούμε δημοκρατικά και υπεύθυνα, να φέρνουμε αποτελέσματα και νομίζω πετύχαμε μια εξαιρετική συμφωνία». Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συμβολή του στο να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία και σημείωσε: «Για εμένα τα επόμενα βήματα, προφανώς, είναι να παρακολουθήσουμε τη νομοθέτηση, αλλά κυρίως να σταθούμε στο ύψος των απαιτήσεων οι κοινωνικοί εταίροι και να συμβάλλουμε ώστε να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ώστε με το κύρος που πλέον μας δίνει και η ίδια η συμφωνία στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, να επεκτείνουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να μειώσουμε αυτούς που καλύπτονται από τον κατώτερο μισθό, δηλαδή από τον εθνικό μισθό, τον κατώτατο νομοθετημένο, και να φτιάξουμε κλαδικούς μισθούς που θα σπρώξουν και τον μέσο μισθό προς τα πάνω.

Θα κριθούμε, δηλαδή, όλοι από την υπευθυνότητά μας, και η κυβέρνηση να διευκολύνει με τις τεχνικές παρεμβάσεις της ώστε να έχουμε ευρύτερες συμφωνίες στους κλάδους που θα είναι καλό και για την οικονομία και για τη δημοκρατία. Για το ζήτημα που αναδεικνύεται την εποχή του λαϊκισμού, της τοξικότητας, όλων αυτών των καταστάσεων που επικρατούν, και οι συμβάσεις και οι συμφωνίες και οι συναινέσεις αναδεικνύουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας».

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος τόνισε από την πλευρά του ότι πρόοδο στην οικονομία χωρίς και ευχαριστημένες επιχειρήσεις αλλά και ευχαριστημένους εργαζόμενους, πραγματική πρόοδο, δεν μπορούμε να πετύχουμε.

«Έτσι, λοιπόν, αυτά ήταν τα κίνητρα τα οποία μας ώθησαν να το κάνουμε αυτό» είπε και προσέθεσε: «Επίσης, θα ήθελα, όμως, να συμπληρώσω ότι σαν κοινωνικοί εταίροι έχουμε θέσει και νέους στόχους για να πάμε παρακάτω. Ο πρώτος στόχος τον οποίον έχουμε θέσει είναι η σωστή λειτουργία του ΕΛΕΚ (Εθνικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης), η οποία θα μας επιτρέψει να βοηθήσουμε στην μετεκπαίδευση ανθρώπων που τόσο ανάγκη έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας.

Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε προγράμματα τα οποία και στις επιχειρήσεις θα δώσουν χρήματα αλλά και πολλούς εργαζόμενους θα μπορέσουμε να μετεκπαιδεύσουμε και να επανεντάξουμε. Ιδιαίτερα αυτούς που είναι σε μεγάλες ηλικίες, όταν χάνουν τη δουλειά τους να μπορούν να επανεντάσσονται στον χώρο της εργασίας. Λέγοντας αυτά, να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου».

Παρεμβαίνοντας ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς εταίρους και στις επιχειρήσεις να μπορούν να συνδιαμορφώνουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να μπορούν να επανεκπαιδεύουν ή να μετεκπαιδεύουν εργαζόμενους, ανάλογα με τις πραγματικές τους απαιτήσεις, σε μια αγορά εργασίας η οποία αλλάζει.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς τόνισε ότι αυτή η συμφωνία είναι αποτέλεσμα ενός ουσιαστικού διαλόγου ευχαρίστησε την κ. Κεραμέως, η οποία-όπως είπε- έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, την επτάμηνη προσπάθεια και το αποτέλεσμα είναι θετικό και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους εργαζόμενους.

«Θα συμφωνήσω και με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, ότι φτωχός εργαζόμενος για μας στη ΓΣΕΒΕΕ σημαίνει φτωχή οικονομία. Άρα, η βελτίωση του μισθολογικού είναι καθοριστική για τη διανομή της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας και το μέρισμα που αναλογεί και στους εργαζόμενους. Από την άλλη πλευρά, περιμένουμε την αποτύπωση αυτής της συμφωνίας, κα Υπουργέ, σε νομοθετικά κείμενα και πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, με κοινό στόχο πρώτα η Ελλάδα, πρώτα η ελληνική οικονομία και μετά οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε τουλάχιστον εμείς οι εργοδότες» είπε ο κ. Καββαθάς.

Παράλληλα σημείωσε ότι για τη ΓΣΕΒΕΕ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επαναφοράς της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. «Είναι ένα κενό που υπάρχει και δεν συζητείται, αντικείμενο, βέβαια, συζήτησης αυτή τη στιγμή» είπε.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης σημείωσε ότι η συμφωνία αυτή ευθύνης που επετεύχθη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, για την ΕΣΕΕ, που εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, «αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ελπίζουμε ότι θα στηρίξουμε ένα new deal μεταξύ εργαζομένων, επιχειρήσεων και πολιτείας, το οποίο θα βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, θα δημιουργήσει νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και τελικά υψηλότερους μισθούς για όλους τους Έλληνες, γιατί για το εμπόριο αυτό είναι η κινητήριος δύναμη».

Ο πρόεδρος της ΣΕΤΕ Γιάννης Παράσχης είπε ότι η συμφωνία αυτή η οποία είναι προϊόν ώριμου κοινωνικού διαλόγου θα εμβαθύνει και θα διευρύνει τις δυνατότητες και τις καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στον κλάδο, διότι -όπως είπε- ένας κλάδος όπως ο τουρισμός που είναι ιδιαίτερης έντασης εργασίας, ζει από τις καλές εργασιακές σχέσεις. Τέλος η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συμφωνία που υπογράφτηκε και ήταν προϊόν πολύ συστηματικής προσπάθειας από την πλευρά της Υπουργού αλλά και όλων των κοινωνικών εταίρων. «Από την πλευρά του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, αυτό που ήθελα να σας πω, ότι είναι πεποίθησή μας ότι ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους πρέπει να υπάρχει μια συστηματική αλληλεπίδραση και η καλή συνεργασία είναι η βάση μιας πραγματικής ευημερίας. Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι προς όφελος όλων και βεβαίως οδηγεί σε καλύτερους μισθούς, σε καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Βεβαίως αυτό που θέλουμε όλοι είναι να έχουμε μια Ελλάδα πιο παραγωγική, και πιο ανταγωνιστική θα μου επιτρέψετε.

Σε αυτή την προσπάθεια η ελληνική βιομηχανία θα σταθεί πάλι στο ύψος της. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίζει αποφασιστικό ρόλο βοηθώντας και την οικονομία αλλά και την κοινωνία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ» είπε η κ. Σαράντη.

