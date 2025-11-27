Σε συμφωνία για την πλήρη επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κατέληξαν η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι μετά από μακρές διαβουλεύσεις, τη στιγμή που καταγράφονται πολλά ερωτήματα ως προς την πρακτική εφαρμογή τους, καθώς η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ.

Παρότι πρόκειται για την πρώτη φορά που τέτοιου τύπου συμφωνία συνυπογράφεται από όλους τους κοινωνικούς φορείς, η ουσιαστική της αποτελεσματικότητα θα κριθεί από την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και την πραγματική ενίσχυση των εργαζομένων. Ένα πεδίο όπου στο παρελθόν έχουν υπάρξει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ εξαγγελιών και αποτελεσμάτων.

Στη χώρα μας η κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αγγίζει μόλις το 29%, τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη φτάνει το 83%, καταγράφοντας έτσι μεγάλη απόκλιση.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της ΓΣΕΕ που ασχολείται με τα εργασιακά τόνισε η συγκεκριμένη απόφαση της κυβέρνησης, έρχεται μετά από την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ζητάει αποτελέσματα έως το τέλος Δεκεμβρίου, μιας και η χώρα μας βρίσκεται πολύ πίσω όσον αφορά στα εργασιακά δικαιώματα.

Παράλληλα, το ίδιο άτομο σημειώνει ότι είναι θετικό βήμα η επαναφορά της συλλογικής σύμβασης, αλλά «έχουμε ακόμη απόσταση να διανύσουμε». «Μεσοπρόθεσμα η κυβέρνηση πρέπει να ακολουθήσει ένα σύνολο ρυθμίσεων που θα αποκαταστήσει το εργατικό δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά και να βρει τον τρόπο που αυτές θα εφαρμοστούν», συμπλήρωσε.

Όπως υπογράμμισε «οι τελευταίοι μνημονιακοί νομοί, αλλά και το 13ωρο που ψηφίστηκε πρόσφατα, ήταν βήματα προς τα πίσω και δείχνουν ότι η κυβέρνηση εκπέμπει ένα αντιφατικό μήνυμα. Η Κομισιόν έχει θορυβηθεί από τα εργατικά δυστυχήματα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Εμείς και η Πορτογαλία είμαστε οι μοναδικές χώρες στην ΕΕ που δεν προχωρούν στην καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών».

Τέλος, στάθηκε στο ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, λέγοντας πως «είναι εύλογο το ερώτημα για το πώς θα εφαρμοστεί η συλλογική σύμβαση, αφού έχει παρατηρηθεί να μην εφαρμόζονται οι συμβάσεις σε κλάδος όπως ο τουρισμός ή οι κατασκευές».

