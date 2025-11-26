Σαλαμίνα: «Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω» – Σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία της ηλικιωμένης

Σοκ και ανατριχίλα προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία της ηλικιωμένης γυναίκας στη Σαλαμίνα, που αρχικά αποδόθηκε σε ληστεία, εν συνεχεία όμως ομολόγησε η νύφη της ότι σκότωσε την 75χρονη γυναίκα.

Το μαρτύριο της 75χρονης διήρκεσε περίπου 40 λεπτά πριν δολοφονηθεί από την ίδια της τη νύφη στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, όπως μαρτυρά και το ηχητικό ντοκουμέντο που κατέγραψε τη δολοφονία, καθώς η δράστις φρόντισε να γυρίσει τις κάμερες για να μην την καταγράψουν, ο ήχος όπως ήταν ενεργοποιημένος και αποτύπωσε ηχητικά το αποτρόπαιο έγκλημα.

Στα ηχητικά ντοκουμέντα, κατά πληροφορίες, ακούγεται η ηλικιωμένη να παρακαλά συνεχώς για τη ζωή της και να ικετεύει την 46χρονη να μην τη χτυπά. Η δράστις δεν μιλά για να μην αναγνωριστεί, παρά μόνο ψιθυρίζει αλλοιώνοντας τη φωνή της.

Το θύμα, αφού διαπιστώνει ότι τα παρακάλια της δεν βρίσκουν ανταπόκριση και δέχεται τα χτυπήματα με το μπουκάλι στο κεφάλι, αντιλαμβάνεται το τέλος της και προσεύχεται λέγοντας το «Πάτερ Ημών».

Ο ανατριχιαστικός διάλογος

«Α εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες (τροχήλατο τραπέζι που πιθανόν είχε χρήματα), πάρτη και φύγε παιδί μου, έλα, δε σε είδα, δε σε ξέρω, φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;»

46χρονη: «Που είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά»

75χρονη: «Σε παρακαλώ αγόρι μου μη μου κάνεις κακό»

46χρονη: «Που είναι τα λεφτά;»

75χρονη: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε. Αγόρι μου δεν έχεις μάνα; Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ότι θέλεις και άσε με να ζήσω»

Να σημειωθεί ότι στην κατάθεσή της την ημέρα της δολοφονίας, η 46χρονη προσποιείτο την συγκλονισμένη. «Είμαι ταραγμένη και συγκλονισμένη. Έστειλα μήνυμα στην πεθερά μου το πρωί, μια καλημέρα. Δεν μου απάντησε και μου φάνηκε περίεργο, αν και γενικά αργούσε να μας απαντήσει. Ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους που ενδιαφέρθηκα για το αν έχει συμβεί κάτι. Φθάσαμε με την κόρη της στις 18:00 στο σπίτι. Υπήρχε αναστάτωση. Θυμάμαι ότι έπιασα κάποια πράγματα. Τρόμαξα και πανικοβλήθηκα. Είδα μια τσάντα πάνω στο κρεβάτι και την πέταξα κάτω. Δεν ξέρω τι είχε μέσα», φέρεται να είπε.

Μετά τη σύλληψή της, η 46χρονη ομολόγησε την πράξη της, δηλώνοντας μετανιωμένη. Όσα φέρεται να είπε: «Ναι, εγώ το έχω κάνει. Έχω μετανιώσει σας λέω, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Μετά από όλο αυτό πήγα σε ψυχίατρο και πλέον παίρνω φάρμακα. Αφού δεν βρήκα τα λεφτά και σιγουρεύτηκα ότι η πεθερά μου πέθανε, βγήκα από το σπίτι. Πήδηξα από το παράθυρο και μπήκα στο αμάξι».

Η 46χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, ο σύζυγος της δράστιδος βρίσκεται σε σοκ, καθώς προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι η γυναίκα του ήταν αυτή που αφαίρεσε τη ζωή, της μητέρας του λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορώ να το πιστέψω πως η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της».

Ο γιος της ηλικιωμένης και σύντροφος της 46χρονης σε ανάρτηση μετά τη δολοφονία έδινε υπόσχεση στη μητέρα του πως θα βρει τον δράστη. «Την δολοφόνησαν μέσα στο πατρικό μας στην Σαλαμίνα. Η μητέρα μου ήταν μια αγωνίστρια της ζωής. Μας έμαθε ποτέ να μη λυγίζουμε και αν ακόμα το κάνουμε πάντα να σηκωνόμαστε με τιμή και σεβασμό και να αντιμετωπίζουμε κάθε, μα κάθε δυσκολία. Βασάνισαν την μητέρα μου με μίσος, αλλά δεν θα γλυτώσουν να είναι σίγουροι», έγραφε.

«Δεν γύρισε την πλάτη στο κακό. Το κοίταξε στα ίσια, με βλέμμα ίσως φοβισμένο, τρομοκρατημένο, αλλά το αντίκρυσε, το αντιμετώπισε! Δεν είχε κανένα όπλο να αντιμετωπίσει και τους σκιερούς, ύπουλους, ανόμους, είχε όμως καρδιά και πίστη! Και η καρδούλα της στάθηκε πιο δυνατή από τη σκοτεινή βία. Δεν έπεσε απλά, έπεσε μαχόμενη με ό,τι είχε!»

«Οι δειλοί και άνανδροι νομίζουν πως αφαιρούν εύκολα μια ζωή. Μα η αλήθεια, χαρίζουν μαρτύριο και ο μάρτυρας στέκεται ψηλότερα από τον κάθε φόβο και το κάθε κακό! Στελλίτσα μου, μάνα μου, πήγες να βρεις τον μπαμπάκα μας που έφυγε μόλις πριν από 9 μήνες. Θα συναντηθούμε ξανά. Θα τους βρούμε, να είσαι σίγουρη! Θα τους βρούμε Μανούλα μου, στο υπόσχομαι!».

