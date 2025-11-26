Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια μικρή οχιά εντοπίστηκε σε κτίριο στο Μαρούσι την Τρίτη (25/11), όπως ενημέρωσε με σχετική ανάρτησή του ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ.
Οι άνθρωποι που εντόπισαν το φίδι ειδοποίησαν την ΑΝΙΜΑ, η οποία με τη σειρά της επικοινώνησε με συνεργάτιδά τους από την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία που έσπευσε να βοηθήσει, καθώς βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο.
Μέχρι να φτάσει η βοήθεια, οι άνθρωποι στο κτίριο κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και έβαλαν πάνω από το φίδι μια λεκάνη, προκειμένου να μη φύγει από το χώρο.
Τελικά το φίδι πιάστηκε και σε λίγες μέρες θα ελευθερωθεί σε ασφαλές περιβάλλον.
