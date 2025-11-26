search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 19:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 17:41

Οχιά εντοπίστηκε σε κτίριο στο Μαρούσι

26.11.2025 17:41
oxia-marousi

Μια μικρή οχιά εντοπίστηκε σε κτίριο στο Μαρούσι την Τρίτη (25/11), όπως ενημέρωσε με σχετική ανάρτησή του ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ.

Οι άνθρωποι που εντόπισαν το φίδι ειδοποίησαν την ΑΝΙΜΑ, η οποία με τη σειρά της επικοινώνησε με συνεργάτιδά τους από την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία που έσπευσε να βοηθήσει, καθώς βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο.

Μέχρι να φτάσει η βοήθεια, οι άνθρωποι στο κτίριο κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και έβαλαν πάνω από το φίδι μια λεκάνη, προκειμένου να μη φύγει από το χώρο.

Τελικά το φίδι πιάστηκε και σε λίγες μέρες θα ελευθερωθεί σε ασφαλές περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης:

Σε επιφυλακή η Ήπειρος για την κακοκαιρία Adel – Συστάσεις στους πολίτες

Έμφραγμα στους δρόμους: Σημειωτόν τα αυτοκίνητα σε κέντρο και Κηφισό

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος συνελήφθησαν με καλάσνικοφ και βαλλίστρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kerkyra
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Αποκολλήθηκε τμήμα οροφής κολυμβητηρίου εν ώρα αγώνα

vasilis-magos
ΕΛΛΑΔΑ

Στις 11 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου: «Το δίκιο είναι με το μέρος μας», λέει ο πατέρας του

ukraine-russia-war-1-new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο μακριά είναι ακόμα η ειρήνη στην Ουκρανία – Το «όχι» Τραμπ σε Ζελένσκι για συνάντηση, οι κατάσκοποι της Ουάσινγκτον και το σαμποτάζ της ΕΕ

dendias-vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση Δένδια για το θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη στη Ρόδο

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 27 Noεμβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 19:31
kerkyra
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Αποκολλήθηκε τμήμα οροφής κολυμβητηρίου εν ώρα αγώνα

vasilis-magos
ΕΛΛΑΔΑ

Στις 11 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου: «Το δίκιο είναι με το μέρος μας», λέει ο πατέρας του

ukraine-russia-war-1-new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο μακριά είναι ακόμα η ειρήνη στην Ουκρανία – Το «όχι» Τραμπ σε Ζελένσκι για συνάντηση, οι κατάσκοποι της Ουάσινγκτον και το σαμποτάζ της ΕΕ

1 / 3