search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 19:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 17:28

Σε επιφυλακή η Ήπειρος για την κακοκαιρία Adel – Συστάσεις στους πολίτες

26.11.2025 17:28
ipeiros kakokairia 88- new

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Σύμφωνα με τις νεότερες προγνώσεις της Ε.Μ.Υ. η Ήπειρος θα επηρεαστεί από το νέο κύμα κακοκαιρίας και τα ακραία φαινόμενα από την Πέμπτη μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής. Οι προβλέψεις αφορούν πολύ ισχυρές καταιγίδες, που κατά τόπους σε ορεινές περιοχές μπορούν να εκδηλωθούν και σήμερα από τις μεταμεσημβρινές ώρες.

Ο Περιφερειάρχης στην παρέμβασή του, αναφέρθηκε συνοπτικά σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση τυχόν πλημμυρικών φαινομένων, εστιάζοντας στη συσσώρευση υδάτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων από την Εγνατία Οδό και στην περιοχή Γοργόμυλου- Κλεισούρας από την Ιόνια οδό.

Έχοντας υπόψη τις νεότερες προβλέψεις από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή – αυξημένη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς που εμπλέκονται σε ζητήματα αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων συνιστάται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το πιθανό ενδεχόμενο κατολισθήσεων και καταπτώσεων σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται στην ύπαιθρο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας για τους ιδίους, τις επιχειρήσεις και τις μονάδες τους.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, στο οποίο ίνεται λόγος για κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στην Ήπειρο, που είναι ακόμη επιβαρυμένη από την προηγούμενη κακοκαιρία.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος συνελήφθησαν με καλάσνικοφ και βαλλίστρα

Κλιμακώνεται η κακοκαιρία το βράδυ: Οι πέντε περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Πώς έγινε η τραγωδία στη Ρόδο – Γιος λιμενικού, από την Κρήτη ο 19χρονος στρατιώτης που έχασε τη ζωή του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vasilis-magos
ΕΛΛΑΔΑ

Στις 11 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου: «Το δίκιο είναι με το μέρος μας», λέει ο πατέρας του

ukraine-russia-war-1-new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο μακριά είναι ακόμα η ειρήνη στην Ουκρανία – Το «όχι» Τραμπ σε Ζελένσκι για συνάντηση, οι κατάσκοποι της Ουάσινγκτον και το σαμποτάζ της ΕΕ

dendias-vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση Δένδια για το θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη στη Ρόδο

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 27 Noεμβρίου

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Νεκρός 50χρονος μετά από τσίμπημα μέλισσας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 19:23
vasilis-magos
ΕΛΛΑΔΑ

Στις 11 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου: «Το δίκιο είναι με το μέρος μας», λέει ο πατέρας του

ukraine-russia-war-1-new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο μακριά είναι ακόμα η ειρήνη στην Ουκρανία – Το «όχι» Τραμπ σε Ζελένσκι για συνάντηση, οι κατάσκοποι της Ουάσινγκτον και το σαμποτάζ της ΕΕ

dendias-vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση Δένδια για το θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη στη Ρόδο

1 / 3